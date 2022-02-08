Песков опроверг публикацию FT о «сделке» Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг публикацию Financial Times (FT) о «сделке» лидера РФ Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона.

По данным издания, президенты стран договорились «не предпринимать новых военных инициатив» и условились вести «широкий диалог» по размещению РФ своих войск. В FT сообщили, что встреча политиков продвинула «деэскалацию» на Украине.

Фото: kremlin.ru

Как пояснил Песков, Москва и Париж не могли этого сделать. Кроме того, Франция не является лидером НАТО, передает «РИА Новости».

Встреча Путина и Макрона состоялась вчера. На ней президент Франции заявил, что диалог с Россией позволит обеспечить безопасность в Европе. В свою очередь Путин сообщил, что у Москвы и Парижа общая озабоченность в сфере безопасности.

Диана Жиленкова