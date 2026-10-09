Бизнес-опрос: есть ли у вас отдел исследований и разработок и на чем он фокусируется?
Представители крупного российского бизнеса — о научных и исследовательских программах, которые развивают в своих компаниях
Сфера исследований и разработок в России растет прежде всего там, где собственные технологии напрямую связаны с конкурентоспособностью и технологическим суверенитетом. По данным Росстата и ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, внутренние затраты на исследования и разработки в 2025 году достигли 2,15 трлн рублей, увеличившись на 5,2% в постоянных ценах за год, а их доля в ВВП выросла с 0,96 до 1%. При этом 63,4% финансирования дает государство, а на предпринимательский сектор приходится 33,4%, или около 0,7 трлн рублей.
R&D постепенно превращается из факультативной функции крупных компаний в элемент их долгосрочной стратегии. В 2025 году в самых инновационно активных отраслях 35,6% организаций уже имели собственные научно-исследовательские и проектно-конструкторские подразделения; затраты на технологические инновации в этих отраслях достигли 1,9 трлн рублей. По оценке AK&M, на 40 крупнейших российских корпораций в 2024 году пришлось почти 140 млрд рублей НИОКР, а их расходы выросли за год на 13%.
В честь Нобелевской недели «Реальное время» посвятило новый опрос теме научных и технологических разработок в компаниях. Мы попросили представителей бизнеса ответить на такие вопросы:
- Есть ли в вашей компании R&D-отдел (отдел исследования и разработок) и на каких основных вопросах он концентрируется сейчас? Можете ли привести примеры направлений, в которых работают ваши исследователи?
- Можете ли вы примерно оценить порядок затрат на деятельность в сфере разработок и исследований в своей компании?
- Почему вы идете по пути собственных разработок? Разве не дешевле закупать готовые технологии и пользоваться ими?
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Шамиль Хайретдинов вице-президент по стратегическому развитию МТС
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В МТС работают собственные исследовательские и инженерные команды. Мы выстраиваем R&D как часть корпоративной стратегии, связанную с повышением эффективности бизнеса, запуском новых продуктов и поиском новых рынков. Исследования охватывают три уровня: инфраструктуру, технологические платформы и прикладные решения. В фокусе находятся автономное управление сетью с помощью ИИ, технологии 5G, распределенные вычисления, ИИ-платформы и ассистенты, промышленная робототехника и интеграция связи с финансовыми услугами. В портфеле МТС сегодня 76 патентов и более 350 единиц зарегистрированного программного обеспечения. Среди практических результатов собственные речевые технологии и компьютерное зрение, ставшие основой цифровых сервисов, запатентованный Energy Tool для выявления майнинговых ферм и аномалий энергопотребления и другие решения.
В 2025 году группа МТС направила на новые технологические направления 17 млрд рублей, около 6% OIBDA. Вложения включали развитие искусственного интеллекта, инфраструктуры для беспилотного транспорта, робототехники и энергоэффективности. Наш ориентир по инвестициям в исследования и разработки составляет до 10% OIBDA ежегодно.
Готовые решения для типовых задач действительно бывает выгоднее покупать. Собственный R&D оправдан там, где технология определяет конкурентное преимущество, позволяет создать востребованный продукт, которого еще нет на рынке, или обеспечить технологическую самостоятельность на фоне обстоятельств, существенно влияющих на себестоимость. Собственная экспертиза позволяет управлять развитием ключевых технологий и раньше видеть новые возможности для бизнеса. Поэтому мы сочетаем собственные исследования с закупкой готовых решений и совместными разработками с российскими производителями и разработчиками. Для МТС смысл R&D в том, чтобы заранее создавать технологическую основу будущего роста.
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Сергей Лебедев директор по продуктам для рабочих станций и серверов, Positive Technologies
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RnD является ключевой частью нашей деятельности, так как наша компания занимается разработкой продуктов результативной кибербезопасности. Накопленный за годы опыт компании в части исследования атак и необходимости обеспечивать защиту компаний разного масштаба представляет собой основу технологий. Но индустрия кибербезопасности такова, что представляет собой непрерывное соперничество атакующих злоумышленников и систем защиты бизнеса в самых разных компаниях и организациях.
Хакеры не обременены чувством морали, и поэтому используют все средства в попытках достичь своих целей, а это значит, что самые современные технологии они применяют всеми возможными способами. В свою очередь, в разработке продуктов для защиты также необходимо иметь возможность отвечать на все более сложные и быстрые атаки, в том числе с использованием ИИ. Таким образом, RnD испытывает постоянное давление индустрии в части разработки продуктов и оказания сервисов высокого качества.
Ключевыми направлениями исследования и разработки сейчас являются применение ИИ для защиты, развитие предоставления облачных продуктов. По-прежнему актуальны также технологии обнаружения атак в Сети и на конечных устройствах, а также сбор комплексной системы обеспечения кибербезопасности в компании и управление ею, включая управление инцидентами, автоматизацию расследования и анализ защищенности.
Конкретную долю затрат на RnD выделить сложно, так как каждый год она в разной пропорции складывается из капитальных и операционных затрат. Например, затраты в 2025-м на RnD составили более 9 млрд рублей, что является ключевой долей в общей структуре затрат компании. Например, необходимость развивать направления облачных продуктов и сервисов была причиной инвестиций в аппаратную инфраструктуру систем хранения данных, а развитие технологий ИИ требует значительных инвестиций в обеспечение возможности развития собственных моделей и необходимых мощностей специального оборудования для этого.
Что касается того, почему мы идем по пути собственных разработок — мы идем по пути выбора оптимального решения, позволяющего нам ускорить развитие продуктов кибербезопасности. А это значит, что развитием ключевых технологий нам необходимо управлять самим. Тем не менее мы используем разные способы получения технологии в портфеле RnD, и, например, в 2024 году зашли в глубокое технологическое партнерство с покупкой доли белорусского вендора ВИРУСБЛОКАДА.
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Максим Милютин руководитель R&D-подразделения «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»)
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В «Тантор Лабс» есть отдельное R&D-подразделение. Его задача — не просто искать новые функции для СУБД, а исследовать фундаментальные технологические проблемы и превращать результаты исследований в работающие инженерные решения. Ключевые фокусы — развитие архитектуры СУБД для наиболее тяжелых enterprise-нагрузок и cloud-native-сред: разделение подсистем вычислений и хранения, независимое горизонтальное масштабирование, работа с дезагрегированной памятью, обработка смешанных нагрузок (HTAP), оптимизация PostgreSQL для специфических нагрузок, в том числе ИИ и 1С, а также технологии следующего поколения для машин баз данных.
Бывает и так, что часть R&D-задач берут на себя команды разработки. В целом R&D работает по полному циклу — от анализа научных публикаций и существующих решений до экспериментальных моделей, прототипов и интеграции разработок. Показательный пример результата — машина баз данных Tantor XData Gen3. При создании этого продукта исследовались возможности архитектур с разделением вычислений и хранения, проводился глубокий реверс-инжиниринг и разработка недостающей функциональности, например движка для распараллеливания аналитической нагрузки по кластеру.
R&D — значимая часть наших технологических инвестиций. Исследовательские команды работают в связке с инженерами и продуктовыми подразделениями, а путь от гипотезы до технологии включает исследования, прототипирование, разработку, тестирование и промышленную интеграцию. Развитие здесь для нас предполагает не только органический рост собственных команд. В 2026 году были приобретены исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с СУБД «Персей», а вместе с продуктом в компанию перешла его команда разработки — порядка 50 специалистов. Это тоже инвестиция, усиливающая компетенции в области безопасности, высокой доступности и построения корпоративных СУБД для критически важных систем.
После 2022 года наш рынок СУБД пошел по понятному пути: вендоры сфокусировались на активной доработке PostgreSQL, закрывали функциональные разрывы и решали острые задачи импортозамещения. Это было необходимо, но на сегодняшний день уже недостаточно. Для enterprise-рынка нельзя решить принципиальные проблемы архитектуры, просто добавляя новые функции. Мы ставим и задачу предложить рынку технологии следующего поколения.
Чтобы пройти путь от «отечественного аналога» к «отечественной enterprise-архитектуре», мы инвестируем не только в доработки PostgreSQL, но и в изменение самой архитектуры СУБД с учетом роста объемов данных, разнообразия нагрузок, повсеместного внедрения ИИ. Заказчик должен понимать, что переходит на СУБД, в которой есть необходимый для развития технологический задел.
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Фиргат Зиганшин генеральный директор ООО «Фламакс»
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У нас есть R&D-отдел, который был основан в 2022 году. 5-й пакет санкций поставил нас перед необходимостью срочной локализации производства. В таких условиях мы оперативно решали вопрос перевода европейской технологии производства сборных стальных резервуаров на российские комплектующие. Нужно было не просто заместить импорт, но и качественно улучшить технологию. Сегодня сотрудники нашего проектно-конструкторского бюро концентрируются на совершенствовании инженерных решений, повышении надежности конструкций и внедрении новых материалов.
Мы убеждены, что сильный R&D невозможен без фундаментальной науки, поэтому тесно сотрудничаем с вузами и научно-исследовательскими центрами. Нашим ключевым партнером выступает КГАСУ — благодаря активной и конструктивной позиции ректора Рашита Низамова, вместе со специалистами университета мы проводим лабораторные испытания, моделируем нагрузки и внедряем научные разработки непосредственно в производство.
Мы рассматриваем R&D не как статью расходов, а как прямые инвестиции в устойчивость и технологическую независимость бизнеса. Поэтому ежегодно направляем на исследовательскую деятельность и опытно-конструкторские разработки ощутимую долю бюджета.
Основные объемы финансирования распределяются по трем направлениям: прикладные исследования и испытания (в том числе на базе КГАСУ), прототипирование и тестирование новых конструкторских узлов, и модернизация производственной базы под новые стандарты. Благодаря тому, что все разработки сразу внедряются в реальное производство, инвестиции себя полностью оправдывают — за счет повышения надежности продукции и оптимизации себестоимости.
Что касается того, почему мы не пользуемся готовыми чужими технологиями, то готовые технологии хороши до первого сбоя в цепочке поставок или необходимости нестандартного адаптационного решения. Мы создаем сложное инженерное оборудование для социально значимых промышленных, логистических и инфраструктурных объектов, где цена ошибки крайне высока. Собственный R&D позволяет нам не подстраиваться под чужие рамки, а задавать свои стандарты качества.
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Валерий Борунов директор регионального отделения МегаФона в Татарстане
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«МегаФон» располагает двумя собственными лабораториями. Одна из них специализируется на тестировании всех устройств, поступающих в розничную сеть. Эта лаборатория представляет собой точную модель реальной сотовой сети: в серверной смонтированы стандартные базовые станции, роутеры и управляющие модули.
В лаборатории тестируют все абонентские мобильные устройства с сим-картой: смартфоны, планшеты, смарт-часы, модемы и роутеры. Отдельным направлением стали NB-IoT-решения для коммерческого сегмента: приборы учета и сенсорные модули.
Лабораторные тесты проходят устройства всех брендов, представленных в собственных салонах «МегаФона»: российский производитель TeXet оценивал кнопочные телефоны, ОМП и YADRO проверяли гаджеты, функционирующие на «Авроре», а «Лаборатория Касперского» заказывала тестирование ОС собственной разработки. Устройства, прошедшие доработку и получившие исправленные прошивки, часто поступают и в другие торговые сети.
Производители не платят за проверку гаджетов, предназначенных для реализации через салоны «МегаФона». Наличие качественного оборудования в сети выгодно как с технической, так и с репутационной точки зрения. Техническое состояние устройств напрямую влияет на работу сети. Например, если принимающая способность антенн смартфонов будет на 3 дБ ниже регламента, оператору придется ввести в эксплуатацию дополнительные базовые станции для обеспечения качественного покрытия. Или если устройство передает некорректные данные об уровне сигнала, станция выделит ему больше ресурсов, чем необходимо, что может привести к нехватке ресурсов у абонентов поблизости.
Второй R&D-центр «МегаФона» отвечает за тестирование сетевого оборудования и программного обеспечения. В зоне ответственности Центра исследований и разработок сетевых решений несколько ключевых направлений. Первое — тестирование оборудования, нового функционала и технологий на соответствие требованиям «МегаФона». Один из примеров: перед запуском сети 5G в лаборатории были протестированы различные сценарии перехода на новый стандарт — как для частных сетей корпоративных клиентов, так и для собственной инфраструктуры.
Второе — разработка и проверка схем интеграции, исключающих простои и потери трафика. На этом этапе готовятся подробные рекомендации по адаптации решений, то есть учету специфики коммерческих сетей в разных регионах России.
Третье направление заключается в доработке оборудования и функционала совместно с отечественными вендорами.
Прежде чем интегрировать любое новое решение в действующую сеть, «МегаФон» проводит его тестирование в собственной лаборатории. Это критически важный этап, позволяющий убедиться в технической совместимости и соответствии всех параметров требованиям сетевой инфраструктуры. Решение об использовании предложенной технологии в коммерческой сети принимается только после оценки ее преимуществ перед существующими методами «МегаФона» и успешного прохождения лабораторных тестов.
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Пресс-служба холдинга «Логика молока»
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Одним из ключевых направлений работы R&D-направления «Логики молока» является разработка и выпуск инновационных функциональных молочных продуктов. Молоко — это настоящий «суперфуд», содержащий множество микроэлементов и нутриентов, необходимых для здоровья и составления правильного рациона. Однако современный спрос, например на высокобелковые продукты, требует новых подходов к продукту. По этой причине, например, летом 2026 года компания уже представила высокобелковый кисломолочный напиток, и портфель таких продуктов будет расширяться. Помимо выпуска новых продуктов, R&D компании занимается обновлением и улучшением существующего портфеля. Таким образом, через R&D проходит более 50 новых и обновленных продуктов.
Вторым направлением является проведение фундаментальных и прикладных исследований микробиоты и микроорганизмов, функциональных ингредиентов и современных технологий. Такая работа ведется с ведущими научными институтами России: ФИЦ биотехнологии РАН, ИТМО, МГУ и другими центрами компетенций.
«Логика молока» также реализует проект по созданию биоцентра по разработке заквасочных культур.
Компания ежегодно направляет на научно-исследовательскую деятельность до 5% выручки.
Для «Логики молока» развитие собственных компетенций в НИОКР — это работа с долгосрочным горизонтом планирования, благодаря которой обеспечивается устойчивость операционной деятельности, снижается зависимость от поставщиков критически важных узлов или ингредиентов, что гарантирует своевременное исполнение всех обязательств перед клиентами. Более того, компания в своей работе учитывает цели и задачи, поставленные президентом РФ в национальных проектах «Продолжительная и активная жизнь» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», а также Доктрине продовольственной безопасности России. Эти документы требуют развития собственной научной и компонентной базы для укрепления, в том числе продовольственного суверенитета РФ.
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Александр Рыжков руководитель R&D-центра в Авито
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R&D-центр Авито был создан в 2025 году. Его задача — исследовать перспективные технологии и находить возможности для их применения в продуктах компании. Мы изучаем разработки на ранних этапах, чтобы понимать, какие из них могут изменить рынок в ближайшие годы, и заранее формировать необходимую технологическую экспертизу.
Сегодня центр сосредоточен на трех ключевых направлениях. Первое — это генеративное компьютерное зрение. Сюда относятся технологии создания и обработки изображений и видео с помощью ИИ. В перспективе такие решения могут использоваться для работы с фотографиями товаров: например, автоматически удалять лишние объекты с фона или помогать продавцам создавать изображения для объявлений. Один из примеров практического применения компьютерного зрения — недавно запущенный сервис «ХвостРадар» для поиска пропавших животных.
Второе направление — голосовые технологии и синтез речи. Здесь мы исследуем технологии, которые позволят сделать общение с голосовыми ИИ-ассистентами более естественным и свободным, максимально приблизив его к привычному диалогу между людьми.
Третье — универсальные эмбеддинги. Это технологии, которые позволяют представлять разные типы данных — изображения, звук, действия пользователей — в едином числовом формате, с которым работают технологии на базе ИИ. Такой подход открывает возможности для создания универсальных решений, которые можно применять сразу в нескольких сценариях: от повышения точности рекомендаций до более релевантной выдачи контента.
Для Авито исследования неразрывно связаны с практическим применением технологий. Сегодня ИИ уже используется в поиске, рекомендациях, модерации, поддержке пользователей и работе ИИ-ассистентов. Компания также разработала собственные генеративные модели A-Vibe и A-Vision, адаптированные под специфику российского e-commerce и задачи платформы. Они предназначены для работы с текстом и изображениями и могут применяться в различных сценариях Авито.
Главный принцип нашего R&D — изучать и создавать технологии с потенциалом масштабирования. Разработка, которая изначально создавалась для одной задачи, в дальнейшем может стать основой сразу для нескольких решений Авито. Именно в этом мы видим ценность прикладных исследований: не только изучать новые технологические возможности, но и превращать их в инструменты, которые повышают качество сервисов и приносят измеримую пользу пользователям и бизнесу.
До 2028 года Авито планирует инвестировать 1 млрд рублей непосредственно в развитие R&D-центра. Средства направляются прежде всего на команду исследователей и инженеров, вычислительную инфраструктуру и сотрудничество с университетами, лабораториями и научным сообществом.
Если говорить об ИИ шире, инвестиции Авито в развитие генеративного ИИ до 2028 года составят 12 млрд рублей. Это уже не только исследования, но и развитие инфраструктуры, собственных технологий и внедрение ИИ в продукты компании.
При этом мы не стремимся разрабатывать все технологии самостоятельно. Рынок ИИ меняется слишком быстро, и создавать каждую модель с нуля зачастую нецелесообразно. Поэтому мы комбинируем разные подходы: используем готовые решения и технологии с открытым исходным кодом, а собственные разработки развиваем там, где они позволяют добиться лучшего результата.
У крупных платформ есть задачи, для которых универсальных решений недостаточно. Например, наши собственные генеративные модели A-Vibe и A-Vision разрабатывались с учетом специфики российского рынка электронной коммерции и задач Авито.
При этом важно не только выбрать подходящую технологию, но и правильно встроить ее в работу компании. Поэтому мы постепенно переходим к AI-native подходу: не просто добавляем ИИ в существующие процессы, а пересматриваем сами процессы с учетом возможностей технологии. Такой подход позволяет использовать искусственный интеллект не для решения отдельных задач, а для более глубокой трансформации сервисов.
Еще одна причина развивать собственный R&D — необходимость заранее готовиться к технологическим изменениям. Новые разработки появляются постоянно, но далеко не все находят практическое применение. Наша задача — выявлять перспективные технологии на раннем этапе, оценивать их потенциал и формировать необходимую экспертизу. Когда технология становится массовой, внедрить ее в крупной компании за несколько недель невозможно: на исследования, адаптацию и запуск может потребоваться несколько лет. Собственный R&D позволяет сократить этот путь и быстрее применять новые технологии там, где они действительно приносят пользу.
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