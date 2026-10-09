Бизнес-опрос: есть ли у вас отдел исследований и разработок и на чем он фокусируется?

RnD является ключевой частью нашей деятельности, так как наша компания занимается разработкой продуктов результативной кибербезопасности. Накопленный за годы опыт компании в части исследования атак и необходимости обеспечивать защиту компаний разного масштаба представляет собой основу технологий. Но индустрия кибербезопасности такова, что представляет собой непрерывное соперничество атакующих злоумышленников и систем защиты бизнеса в самых разных компаниях и организациях.

Хакеры не обременены чувством морали, и поэтому используют все средства в попытках достичь своих целей, а это значит, что самые современные технологии они применяют всеми возможными способами. В свою очередь, в разработке продуктов для защиты также необходимо иметь возможность отвечать на все более сложные и быстрые атаки, в том числе с использованием ИИ. Таким образом, RnD испытывает постоянное давление индустрии в части разработки продуктов и оказания сервисов высокого качества.

Ключевыми направлениями исследования и разработки сейчас являются применение ИИ для защиты, развитие предоставления облачных продуктов. По-прежнему актуальны также технологии обнаружения атак в Сети и на конечных устройствах, а также сбор комплексной системы обеспечения кибербезопасности в компании и управление ею, включая управление инцидентами, автоматизацию расследования и анализ защищенности.



Конкретную долю затрат на RnD выделить сложно, так как каждый год она в разной пропорции складывается из капитальных и операционных затрат. Например, затраты в 2025-м на RnD составили более 9 млрд рублей, что является ключевой долей в общей структуре затрат компании. Например, необходимость развивать направления облачных продуктов и сервисов была причиной инвестиций в аппаратную инфраструктуру систем хранения данных, а развитие технологий ИИ требует значительных инвестиций в обеспечение возможности развития собственных моделей и необходимых мощностей специального оборудования для этого.

Что касается того, почему мы идем по пути собственных разработок — мы идем по пути выбора оптимального решения, позволяющего нам ускорить развитие продуктов кибербезопасности. А это значит, что развитием ключевых технологий нам необходимо управлять самим. Тем не менее мы используем разные способы получения технологии в портфеле RnD, и, например, в 2024 году зашли в глубокое технологическое партнерство с покупкой доли белорусского вендора ВИРУСБЛОКАДА.