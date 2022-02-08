В Гильдии риелторов Татарстана сменился президент
Гильдию риелторов Татарстана возглавила Анастасия Голяшева. Об этом сообщается в Instagram объединения.
4 февраля в Торгово-промышленной палате РТ состоялось общее собрание ассоциации. Ранее президентом гильдии был Андрей Савельев.
Анастасия Голяшева — руководитель агентства недвижимости «Татнед», владелица ресторана 1st Gallery и студии дизайна Smart Design Interior.
В январе в Гильдии риелторов рассказали «Реальному времени», как реализуется в Татарстане пилотный проект «Электронная ипотека за один день». Подробности — в материале интернет-газеты.
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