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В Гильдии риелторов Татарстана сменился президент

16:18, 08.02.2022
В Гильдии риелторов Татарстана сменился президент
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гильдию риелторов Татарстана возглавила Анастасия Голяшева. Об этом сообщается в Instagram объединения.

4 февраля в Торгово-промышленной палате РТ состоялось общее собрание ассоциации. Ранее президентом гильдии был Андрей Савельев.

Анастасия Голяшева — руководитель агентства недвижимости «Татнед», владелица ресторана 1st Gallery и студии дизайна Smart Design Interior.

В январе в Гильдии риелторов рассказали «Реальному времени», как реализуется в Татарстане пилотный проект «Электронная ипотека за один день». Подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина
ОбществоНедвижимость Татарстан

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