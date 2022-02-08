В НАК рассказали о предотвращенных терактах в образовательных учреждениях

Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что в нескольких регионах России в образовательных учреждениях предотвращены теракты в форме вооруженных нападений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, за последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области. Также к части из них причастны сторонники «Колумбайна»* (признана террористической и запрещена в России).

Верховный суд России признал террористическим и запретил в стране движение «Колумбайн»*. Как установлено прокуратурой и подтверждено на судебном заседании, названная террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций.



Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром все работающие школы Петропавловска-Камчатского были эвакуированы после сообщений о возможном акте терроризма. Правоохранительные органы были проинформированы об угрозах незамедлительно. Сотрудники работают в учреждениях. Всего в Петропавловске-Камчатском 42 школы, 12 из них закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу.

В связи с сообщениями о минировании школ вчера проходили эвакуации в Казани. На время проверки правоохранительные органы эвакуировали школы №129, 127, 69, 6, 68, 136, 10, 40, 21, 52, 24, 42, 18, 55 и 86.



*«Колумбайн» — движение признано террористическим, его деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.



Максим Кокунин