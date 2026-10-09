Окно в Европу: «КОС-Синтез» первым вернулся в еврокубки

Казанское водное поло обошло все игровые виды спорта России на пути в международные турниры

Сергей Лисунов, Евгений Ярощук, Максим Осмоловский и Рустам Минниханов напомнят Европе о «КОС-Синтезе». Фото: Динар Фатыхов

С 9 по 11 октября игроки «КОС-Синтеза» стартуют в квалификации на Кубок Европы по водному поло. В Афинах казанцы поборются с хозяевами воды — «Аполлоном Смирнисом», итальянской «Савоной», сербским «Партизаном» и немецким «Дуйсбургом». Три команды из квалификации продолжат борьбу за еврокубок на групповом этапе. Подробности — в превью «Реального времени».

«КОС-Синтез» вновь откроет окно в Европу

В конце сентября прошли чемпионаты Европы по волейболу среди мужских и женских сборных — на их фоне заметно, насколько по‑разному складываются перспективы разных видов спорта в нашей стране. Российский волейбол вернули на международную арену, но первым стартом станет ЧЕ 2028 года. Стартовала Лига наций по футболу, которая станет шагом к отбору на чемпионат Европы 2028 года в Англии. Так что наши волейболисты, футболисты и баскетболисты пока остаются вне главных международных турниров: их возвращение в мировой спорт по‑прежнему выглядит отдаленной перспективой.

На этом фоне водное поло выделяется динамикой: российские клубы возвращаются прямо сейчас. Первым в борьбу вступает казанский «КОС‑Синтез», а следом, 22—25 октября, в первом квалификационном раунде Кубка Конфедераций сыграет волгоградский «Спартак». Кроме мужских команд, на европейском клубном уровне выступят и женские коллективы — так возвращение становится действительно общекомандным явлением.

С 30 октября по 1 ноября в Кубке Европы стартуют «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Кириши, Ленинградская область, и в другой группе «Динамо-Уралочка» (Златоуст, Челябинская область).

Исторически водное поло входит в число трех игровых командных видов спорта, чьи представители стартовали на Олимпиаде 1900 года в Париже, вместе с футболом и регби. Далее дебютировали хоккей на траве (1908 год), хоккей с шайбой (1920 год), баскетбол и гандбол (1936 год), мужской и женский волейбол (1964 год). Первый в истории чемпионат Европы стартовал в 1926 году, сто лет назад, опередив первый чемпионат мира по футболу 1930 года. Но это важно с исторической точки зрения, а возвращение российских ватерполистов в международные старты дорого отечественным болельщикам. Для казанцев важно то, что у «Синтеза», как тогда называлась команда, уже был сезон, когда нам не дали доиграть в групповом этапе Лиги чемпионов в связи с наступлением ковида.

Этой зимой казанцы вернулись на международную арену, создав костяк сборной России. Увы, на этапе Мировой лиги мы проиграли французам в лице их бомбардира Марион-Верну, а затем были разгромлены румынами. После чего уверенно смотрелись в первом чемпионате мира по пляжному регби. Поэтому прогнозы по возвращению у российских любителей водного поло выглядят очень двойственно.

Артем Одинцов. предоставлено СК «Синтез»

Кто в соперниках

Возвращение Волгограда на международную арену состоится спустя 12 лет, когда спартаковцы выиграли Кубок Европы 2014 года, победив в финале хорватскую «Младость». В числе победителей были Степан Андрюков, а также синтезовцы Николай Лазарев, Адель Латыпов, капитан «КОС-Синтеза» Сергей Лисунов и новичок казанцев Петр Федотов. Кстати, Лазарев, Латыпов, Лисунов были в составе сборной России, вице-чемпиона казанской Универсиады 2013 года. Иными словами, опыта международных встреч у наших игроков хватает, как и горького, когда Роман Шепелев не забил решающий пенальти в олимпийской квалификации 2020-го в Токио, где могли бы сыграть мы, а стартовали в итоге хорваты, к которым позже присоединился Константин Харьков.

Кого увидят среди соперников при возвращении на европейскую арену представители «КОС-Синтеза» и «Спартака»? Это три греческие команды — «Аполлон Смирна» — соперник «КОС-Синтеза», «Паниониос» — соперник Волгограда и ПАОК — соперник «Динамо-Уралочки».

Изначально Измир был греческим городом Смирна, и в нем играла греческая команда «Паниониос», ныне базирующаяся в Афинах и играющая на стадионе Нью-Смирна (в футбол, — прим. авт.). Как и СК «Аполлон Смирна». Константинопольские (ныне Стамбул) АЕК и ПАОК перебрались соответственно в Афины и Салоники. Произошли эти изменения после окончания греко-турецкой войны (1919—1922 годы) и обмена населением между странами.

В Греции сохраняют исторические названия — «Смирна», «Атлетик Еллиник Константинополь», «Панфесаллонийский атлетический клуб константинопольцев», а в Турции вначале переименовали бывший стадион «Паниониоса», а в 2015 году снесли его, построив для местной команды «Алтай» новый под именем «Алсанджак Мустафа Денизли», в честь бывшего тренера сборной страны, причем здравствующего до сих пор. Стадион имени Реджепа Эрдогана тоже, кстати, существует.

Адель Латыпов. предоставлено СК «Синтез»

Один казанец уже вернулся в Лигу чемпионов

Помимо того, что у «КОС-Синтеза» и «Спартака» соперники из Греции, которые и станут хозяевами квалификационных турниров, также у обеих команд соперники из Германии. «Дуйсбург» у нас и «Каннштатт 1898» у Волгограда. Один из двух «Дуйсбургов» (в ватерпольной Бундеслиге их два, как и команд из Ганновера, — прим. авт.) перед стартом в квалификации выиграл перенесенный матч первого тура чемпионата Германии с «Уайт Шаркс» из Ганновера 22:7, который он ранее разгромил и в противостоянии за бронзу прошлого сезона в чемпионате Германии. «Каннштатт 1898» попробует свои силы в противостоянии со «Шпандау» и берлинским «Нойкольном».

«Партизан» выглядел вполне конкурентным в противостоянии Региональной лиги, немного уступив могучему «Нови Београду» 8:11. Видимо, «партизаны» пережили проблемы, из-за которых ранее потеряли большую часть основы, включая казанского воспитанника Замира Мирзиева. Кстати, он сейчас играет за команду из сербского Вальево, вместе с россиянами Некрединым и Савченко.

Что касается итальянской команды «Рари Нант Савона», то она пребывает в восторге от того, что представительница клуба Сара Мария Рицеа выиграла конкурс красоты «Мисс Италия», будучи действующей синхронисткой сборной страны, потенциальным кандидатом на участие в олимпийских стартах. Противостояние с итальянцами запомнится еще и как битва аксакалов — 41-летнего Валентино Риццо и нашего капитана Сергея Лисунова, который на фоне итальянца в свои 40 лет выглядит молодым человеком. Как и партнер по команде Артем Одинцов. Причем 38-летний Одинцов забил первый гол в финале Спартакиады народов России с Астраханью, а Лисунов — последний.

В Лиге чемпионов уже успел сыграть воспитанник казанского водного поло Игорь Чирков, который трижды защищал ворота грузинской команды «А-Поло Спорт Менеджмент», в которой играет еще 10 ватерполистов экс-Югославии, включая действующего игрока сборной Казахстана Срдана Вуксановича, и квартет грузин, включая еще одного вратаря Капанадзе. Одна проблема в этой конструкции — Капанадзе вратарь, фигурирующий как тренер в штабе наставника Дмитрия Стратана.

Никита Деревянкин вернется в еврокубки, голкипер Игорь Чирков (на заднем фоне справа) уже играет в Лиге чемпионов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Женский ватерпол держится на провинции

Перед стартами мужских команд на Спартакиаде народов России в Первоуральске соревновались женские команды. По итогу соревнований победила команда Ленинградской области, которая обыграла в финале Нижегородскую область, тем самым взяв реванш за проигранный финал в Евразийской ватерпольной лиге. В борьбе за бронзовые медали Челябинская область оказалась сильнее Москвы.

Эти соревнования помогут новому руководству женской сборной страны познакомиться с наиболее перспективными кандидатками. Дело в том, что наставник женской сборной Сергей Маркоч покинул свой пост, который занимал с конца 2021 года, придя в сборную накануне отстранения российского спорта. После допуска российских спортсменов под эгидой World Aquatics в 2026 году, наша женская сборная под руководством Сергея Маркоча заняла первое место во втором дивизионе Кубка мира, отобравшись в финал Кубка мира, где стала четвертой. Последним стартом Маркоча со сборной был первый чемпионат мира по пляжному водному поло, где его подопечные заняли третье место.

предоставлено СК «Синтез»

Увы, новому наставнику сборной предстоит работать в ситуации, когда прекратили существование сразу три команды. Волгоградский «Спартак» и подмосковный «Штурм» из Рузы снимаются с чемпионата, оставляя в своих городах только мужские команды. Снялась и «Евразия» из Первоуральска — города, который стал хозяином Спартакиады. В итоге на этих стартах за Свердловскую область выступали игроки второй команды Челябинской области.

Получается, что сейчас развитие этого вида спорта лежит на плечах двух провинциальных городов — Киришей из Ленинградской области и Златоуста из Челябинской, а также Москвы и Нижнего Новгорода. Примечательно, что шанс стартовать на Олимпиаде 2028 года есть только у ватерполистов, причем у женской сборной он выше, чем у мужчин.

