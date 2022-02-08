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Татарстанцы на Олимпиаде: Быкову дисквалифицировали, а Уайлд вышел в 1/8 финала

09:27, 08.02.2022
Татарстанцы на Олимпиаде: Быкову дисквалифицировали, а Уайлд вышел в 1/8 финала
Фото: ОКР

Сноубордистку Милену Быкову, представляющую Татарстан на зимних Олимпийских играх в Пекине, дисквалифицировали. Спортсменка допустила ошибку.

Другой сноубордист, представляющий Татарстан, Виктор Уайлд, прошел в 1/8 финала. Он показал результат в 1:22.06 по итогам двух заездов. Пока он занимает предварительное первое место.

Всего в 1/8 финала прошли четверо россиян.

Напомним, Татарстан на Олимпиаде в Пекине представляют восемь спортсменов. Помимо Быковой и Уайлда, это Христина Мацокина, Владислав Хадарин, Евгения Тарасова, хоккеисты Тимур Билялов и Дмитрий Воронков и Данил Садреев, который накануне завоевал серебро.

Спорт Татарстан

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