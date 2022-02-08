Глава ФСБ: нужно усилить ответственность руководства учебных заведений за действия при угрозе теракта

В России необходимо усилить персональную ответственность руководства образовательных учреждений за действия во время угрозы теракта. Такое мнение высказал глава ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

По его словам, вопросам готовности персонала и охраны образовательных учреждений к соответствующим действиям при угрозе совершения теракта нужно уделять особое внимание, передает «РИА Новости».

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Также сегодня Бортников сообщил, что в образовательных учреждениях нескольких российских регионов предотвращены теракты в форме вооруженных нападений. Некоторые из них готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

Вчера в ряде школ Казани прошли массовые эвакуации. Причиной стали анонимные сообщения о минировании. Школьников решили эвакуировать в ближайшие соцобъекты.

Диана Жиленкова