В Минстрое России прогнозируют, что застройщики больше не смогут получить «дешевые деньги»

Руководство Минстроя РФ предвидит в этом году возникновение сложностей с получением проектного финансирования застройщиками из-за резкого повышения ключевой ставки Центробанком.

— Нас беспокоит изменение ключевой ставки (ЦБ РФ, — прим. авт.). Когда ключевая ставка была 4,25%, то эффективная ставка по проектному финансированию при 70-процентном наполнении эскроу-счетов стремилась к нулю, — заявил замминистра строительства РФ Никита Стасишин, выступая на коллегии Минстроя Татарстана в Казани.

По его словам, застройщики, скорее всего, больше не смогут получить такие «дешевые деньги». «Сегодня мы видим, что такой ставки, скорее всего, больше не будет», — сказал он. И добавил, что в большинстве регионов, где нужно развивать жилищное строительство, застройщикам будет сложно получить проектное финансирование.

Фото: Максим Платонов

Чтобы не останавливать темпы жилищного строительства, Минстрой РФ запустил программу по субсидированию низкомаржинальных проектов, продолжает субсидировать ипотеку и «докручивать» федеральную программу «Семейная ипотека».

По итогам 2021 года в стране было введено 92,6 млн кв. м жилья, сообщил Стасишин. Это абсолютный рекорд со временен СССР. В Татарстане введены рекордные 3 млн кв. м, что выше на 11% уровня 2020 года.

Луиза Игнатьева