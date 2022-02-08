«Детей воспитывают интернет и улица»: прокурор Татарстана о проблемах на фоне трагедии в гимназии №175

Фото: Максим Платонов

— Педагоги дистанцировались от воспитательно-профилактической работы и переложили всю ответственность на родителей, — заявил сегодня глава прокуратуры Татарстана Илдус Нафиков на итоговой коллегии ведомства. Свой доклад он начал с напоминания о расстреле в казанской гимназии №175 и предложения проработать механизм ограничения интернета в школах, передает с места журналист «Реального времени».



Нафиков отметил, что эта трагедия высветила ряд проблем в сфере защиты прав несовершеннолетних и организации их воспитания. По его мнению, давление рейтинговых методов оценки работы школ оборачивается тем, что работа с детьми концентрируется либо на самых талантливых, либо на «трудных», а большинство ей просто не охвачены и предоставлены сами себе.

Прокурор считает, что дети чувствуют эту несправедливость и реагируют соответственно. Проблема усугубляется даже внутри одной школы при делении классов на простые и элитные.

Фото: Максим Платонов

У родителей времени и сил на своих детей тоже не хватает.

— В результате детей воспитывают интернет и улица. Данную ситуацию нужно переломить. Для этого необходимо резко повысить роль и статус учителя, — подчеркнул руководитель надзорного ведомства и напомнил еще не забытые времена, когда педагог был авторитетом и наставником, а «сейчас он просто пересказывает школьную программу и боится лишний раз повысить голос на распоясавшегося ученика».

Не обошел Илдус Нафиков и проблему доступности образования. Подчеркнул — школ в Татарстане строится больше, чем где-либо в стране, если не учитывать Москву и Санкт-Петербург. Однако стройка не успевает за демографическими процессами, а адекватный прогноз развития ситуации в динамике отсутствует. «В результате ряд школ переполнен, а другие стоят полупустые. Необходимо уже на стадии планирования жилой застройки рассчитывать нуждаемость в образовательной инфраструктуре», — отметил докладчик.

Завершая тему проблемного образования, Нафиков потребовал навести порядок с семейным форматом обучения. По его мнению, этот формат часто негативно сказывается на качестве знаний и социальных навыках ребенка, а потому должен применяться лишь в исключительных случаях — по медицинским показаниям.

Прокурор РТ подчеркнул — отсутствие контроля за учащимися на домашнем обучении создает почву для негативных последствий. И напомнил историю 13-летнего подростка из Альметьевска, который убил свою мать и отправился в специнтернат. В ходе следствия вскрылось — в школу ребенок не ходил, имела место фальсификация результатов его аттестации еще в начальной школе. «Товарищи прокуроры, возьмите сферу семейного образования под жесткий контроль!» — потребовал Нафиков.

Кроме того, глава ведомства поставил задачу проработки ограничения использования интернета в школах. Отметив, что в настоящее время преступными торговыми площадками и рассадниками экстремизма, фейков и ловушками для граждан являются целые сегменты виртуальной паутины.

Ирина Плотникова