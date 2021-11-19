Итоги дня: Байден передаст полномочия, поправки о повышении МРОТ, отказ в аресте фигуранта дела об отравлении
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 19 ноября:
- В казанской больнице умерла студентка, отравившаяся метанолом в поселке Салмачи. Девушке было 20 лет. Она была среди первых обратившихся за медицинской помощью. После ее смерти Следком вышел с ходатайством об аресте до 16 января 2022 года фигуранта дела о массовом отравлении студентов метанолом Ирека Галеева. Но Советский райсуд Казани отказал в аресте.
- Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%. Прожиточный минимум в следующем году вырастет до 12 654 рублей, МРОТ — до 13 870 рублей в месяц. На повышение МРОТ и прожиточного минимума направят 30 млрд рублей — «Реальное время» подсчитало, много это или мало.
- Также Путин подписал закон о возможности зачисления в бюджет ПФР конфискованных средств коррупционеров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
- Президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице. Это станет первым случаем с момента прихода его администрации к власти, когда глава страны передает свои полномочия вице-президенту.
- В Татарстане студентам понадобится прививка от коронавируса для прохождения учебной практики. Помимо РТ, такое требование действует в четырех регионах России — в Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижегородской и Калужской областях.
- В Москве с ожогами госпитализирована певица Марина Хлебникова. Она пострадала при пожаре в своей квартире — сообщается, что Хлебникова могла закурить в постели и уснуть с непотушенной сигаретой. Сейчас она находится в реанимации на ИВЛ.
- Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице России после окончания нерабочих дней заболеваемость коронавирусом снизилась на 50%, а число госпитализаций сократилось на 45%. К настоящему моменту удалось освободить порядка 1,4 тысячи коек для пациентов с COVID-19.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами. Они станут курировать адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу, административную реформу, образовательные фонды.
- В Минздраве Татарстана сообщили, что медотвод — не повод отказываться от вакцинации, код о медотводе будет действовать только для проезда в общественном транспорте. Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова напомнила, что сначала QR-коды стали необходимы в ТЦ и других местах массового скопления людей. С 22 ноября они станут необходимы и в общественном транспорте — Татарстан первым из всех субъектов РФ пошел на такие жесткие меры. Между двумя мерами есть небольшое, но существенное отличие, уже вызвавшее шквал недовольства среди населения. С QR-кодами по медотводам от вакцинации в общественном транспорте ездить будет можно, а вот пойти в торговые центры по-прежнему нельзя. Причина — в постановлении правительства РТ о проведении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, куда вошло почти все работающее население. Там как раз допускалось работников с такими медотводами не отстранять. «И таким работникам сегодня нужно элементарно как-то добираться до места работы, или пенсионеру — до медорганизации для получения медицинской помощи», — заявила Трофимова.
- В Конгресс США внесли проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом после 2024 года. В случае принятия резолюция будет нести рекомендательный характер. В Кремле посчитали такую инициативу неприемлемой.
- В Минэкономики России предложили снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонентов. Это позволит операторам передавать сведения третьей стороне, банкам или туристическим компаниям.
- Начальник управления транспорта Миндортранса Татарстана Алексей Сидоров обратился к пассажирам общественного транспорта в связи с введением QR-кодов. Он попросил не вымещать свое негодование на кондукторах: «Да, мы понимаем, что вводятся довольно жесткие ограничения с 22-го числа. Но я бы попросил наших пассажиров не вымещать свое негодование на кондукторах, на водителях. Они выполняют свою работу, они перевозят пассажиров. Все, что принято, они просто должны выполнять. Поэтому то, что «вы не имеет права!» и прочее, — чтобы не возникали эти конфликтные ситуации».
- Компания AstraZeneca намерена подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в России. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и отметил, что в РФПИ ожидают взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в следующем году.
- Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия прошла пик по COVID-19. Введение нерабочих дней в стране оказало лишь небольшое влияние на распространение коронавируса.
- Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по факту неуплаты налогов на 81 млн рублей. Неизвестный злоумышленник с 2016 по 2019 год путем внесения заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях в налоговые декларации уклонился от уплаты налогов.
- Минтранспорта Татарстана совместно с перевозчиками готовит методику по определению временных и финансовых потерь выпадающего дохода и также по стимулированию водителей и кондукторов. В Казань из Москвы уже прибыла первая партия технических средств для проверки кодов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в рамках рабочего визита в страну. Жапаров заявил о заинтересованности в сотрудничестве с татарстанскими компаниями.
- МИД России прокомментировал заявление НАТО о возможном размещении ядерного оружия восточнее Германии. Он назвал это отсутствием основополагающего акта об отношениях с Россией.
- Экс-главу Менделеевского района Татарстана Валерия Чершинцева наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Чершинцев награжден за значительный вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю плодотворную работу.
- Сборная России по футболу опустилась с 33-й на 34-ю строчку в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). В ноябре сборная России провела два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Встречи завершились победой России над Кипром со счетом 6:0 и проигрышем команде Хорватии со счетом 0:1.
- МИД Украины в пятницу вызвал болгарского посла и заявил, что ожидает опровержения после того, как президент Болгарии Румен Радев назвал Крым русским. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева о Крыме во время вчерашних предвыборных теледебатов, — говорится в заявлении пресс-службы украинского МИД. — Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевым его вчерашнего заявления».
- На пресс-конференции в Москве после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде журналист шведского телевидения поинтересовался, готова ли Россия сделать что-то, чтобы наладить сложившуюся «печальную» ситуацию. «Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде», — ответил Лавров.
- Участники программы социальной ипотеки из Набережных Челнов возмущены тем, как Госжилфонд при президенте РТ распределяет квартиры. По их словам, в приоритете молодые семьи, а не бюджетники, которые годами вкладывают деньги и стоят в очереди. В ГЖФ ответили, что все соципотечники в Набережных Челнах, которые стоят в очереди, будут обеспечены жильем.
- Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сегодня во время прямого эфира посоветовал людям без QR-кода для проезда в общественном транспорте ездить на такси. Системой контроля за передвижением только по QR-кодам вакцинированных или переболевших коронавирусом в Татарстане будет охвачено 2 852 автобуса, трамвая и троллейбуса (такси, как и электрички, пока вне зоны контроля, — прим. ред.), которые обслуживают почти 5 тыс. человек, включая водителей, кондукторов и контролеров, рассказал Ханифов.
- Российская авиакомпания «Аэрофлот» повысит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2,2 тыс. рублей), на международных линиях — на €10 (до €30) с 22 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.
- В редакцию «Реального времени» обратилась жительница Казани Екатерина, которая сообщила, что прямо перед ее домом в Игумново Кировского района безо всякого предупреждения начали устанавливать остановочный пункт общественного транспорта. Это уже второй перенос остановки — первоначально она располагалась напротив дома №84, но ее оттуда сначала перенесли к дому №94 и, наконец, к дому Екатерины №70/9. Подробнее — в материале «Реального времени».
Роспотребнадзор продолжает проверки на предмет исполнения постановления об обязательной вакцинации против коронавируса — на сегодня сотрудники ведомства посетили 141 объект. Нарушения нашли в 16 из них (11%), уже составлены протоколы об административных нарушениях. Организаций, где больше 20% сотрудников имеют медотвод, выявлено не было, отметила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
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