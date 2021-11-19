Певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами после пожара

Фото: МЧС РТ (архив)

В Московскую больницу с ожогами госпитализирована певица Марина Хлебникова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре и с ожогами была госпитализирована», — сказал собеседник агентства.

По данным издания, она находится в реанимации ожогового отделения в крайне тяжелом состоянии.

Пожар произошел в доме 14 по улице Ратной. Площадь возгорания составила 10 кв. м. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее мужчина погиб из-за непотушенной сигареты в челнинской пятиэтажке.

Ольга Шагиева