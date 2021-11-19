Певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами после пожара
В Московскую больницу с ожогами госпитализирована певица Марина Хлебникова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре и с ожогами была госпитализирована», — сказал собеседник агентства.
По данным издания, она находится в реанимации ожогового отделения в крайне тяжелом состоянии.
Пожар произошел в доме 14 по улице Ратной. Площадь возгорания составила 10 кв. м. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Ранее мужчина погиб из-за непотушенной сигареты в челнинской пятиэтажке.
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