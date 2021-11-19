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В Казани скончалась студентка, отравившаяся метанолом

10:55, 19.11.2021 1
В Казани скончалась студентка, отравившаяся метанолом
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в больнице умерла студентка, отравившаяся метанолом в поселке Салмачи. Об этом сообщил Минздрав Татарстана.

«К сожалению, одну пациентку спасти не удалось, несмотря на все усилия врачей, которые все эти дни буквально жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей. От имени Министерства здравоохранения республики Татарстан и лично министра приносим свои соболезнования», — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

В Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. В начале недели компания отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Все они распивали алкоголь, который купили у одного из сбытчиков. Пострадавшими оказались молодые люди 1999—2003 годов рождения.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 12:08
    Соболезнования родным и близким.
    Мужайтесь.
    Трагедия.
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