В Казани скончалась студентка, отравившаяся метанолом

В Казани в больнице умерла студентка, отравившаяся метанолом в поселке Салмачи. Об этом сообщил Минздрав Татарстана.

«К сожалению, одну пациентку спасти не удалось, несмотря на все усилия врачей, которые все эти дни буквально жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей. От имени Министерства здравоохранения республики Татарстан и лично министра приносим свои соболезнования», — говорится в сообщении.



Фото: Максим Платонов

В Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. В начале недели компания отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Все они распивали алкоголь, который купили у одного из сбытчиков. Пострадавшими оказались молодые люди 1999—2003 годов рождения.

Диана Жиленкова