Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами. Информация об этом появилась сегодня в официальном телеграм-канале российского правительства.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов займется вопросами адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. План действий в условиях низкоуглеродного развития ему нужно представить к 15 декабря 2021 года.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать административную реформу, совершенствование структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций с финансированием из бюджета и координацию работы аналитического центра при правительстве.

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко досталось кураторство над АНО «Национальные приоритеты», образовательным фондом «Талант и успех», координационным центром правительства, взаимодействием с органами власти федеральной территории «Сириус».

Фото: duma.gov.ru

Накануне Михаил Мишустин уволил заместителя министра спорта РФ Ксению Машкову в связи с прогулом.



Дарья Акимова