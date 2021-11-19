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Миндортранс РТ попросил пассажиров не вымещать свое негодование из-за введения QR-кодов на кондукторах

11:11, 19.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
Миндортранс РТ попросил пассажиров не вымещать свое негодование из-за введения QR-кодов на кондукторах
Фото: Максим Платонов

Начальник управления транспорта Миндортранса Татарстана Алексей Сидоров обратился к пассажирам общественного транспорта в связи с введением QR-кодов:

— Да, мы понимаем, что вводятся довольно жесткие ограничения с 22 числа. Но я бы попросил наших пассажиров не вымещать свое негодование на кондукторах, на водителях. Они выполняют свою работу, они перевозят пассажиров. Все, что принято, они просто должны выполнять. Поэтому то, что «вы не имеет права!» и прочее, чтобы не возникали эти конфликтные ситуации.

Отметим, что сегодня по введению QR-кодов в общественном транспорте пройдет прямой эфир в аккаунте Минздрава РТ в Instagram. Начало — в 13.00.

Накануне премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в республике с 22 ноября вводятся QR-коды в общественном транспорте. В Миндортрансе Татарстана поспешили раскрыть детали: проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда, на станциях метрополитена — при прохождении через турникеты. Перевозчики безвозмездно получат специальные устройства для проверки. Для проверки соблюдения ограничительных мер на транспорте в муниципалитетах создали мобильные группы. Если во время проверки в салоне будет пассажир без QR-кода, то на него составят протокол об административном правонарушении.

ОбществоМедицинаИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:22
    А как же быть тем, кому недавно исполнилось 18 лет? До 18 (несовершеннолетним) прививаться было нельзя, теперь пункты вакцинации переполнены, ждать приходится часами... Может быть, имеет смысл сделать обязательным наличие QR-кода для лиц старше 19 лет?
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  • Анонимно 12:13
    Получается , что они знают о возможном недовольстве населения этими мерами и ничего не делают, чтобы изменить их ? Вы просчитать последствия можете ? Или на "авось"меры принимаете ? Что за убогий уровень принятия решений.
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