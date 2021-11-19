Миндортранс РТ попросил пассажиров не вымещать свое негодование из-за введения QR-кодов на кондукторах

Фото: Максим Платонов

Начальник управления транспорта Миндортранса Татарстана Алексей Сидоров обратился к пассажирам общественного транспорта в связи с введением QR-кодов:



— Да, мы понимаем, что вводятся довольно жесткие ограничения с 22 числа. Но я бы попросил наших пассажиров не вымещать свое негодование на кондукторах, на водителях. Они выполняют свою работу, они перевозят пассажиров. Все, что принято, они просто должны выполнять. Поэтому то, что «вы не имеет права!» и прочее, чтобы не возникали эти конфликтные ситуации.

Отметим, что сегодня по введению QR-кодов в общественном транспорте пройдет прямой эфир в аккаунте Минздрава РТ в Instagram. Начало — в 13.00.

Накануне премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в республике с 22 ноября вводятся QR-коды в общественном транспорте. В Миндортрансе Татарстана поспешили раскрыть детали: проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда, на станциях метрополитена — при прохождении через турникеты. Перевозчики безвозмездно получат специальные устройства для проверки. Для проверки соблюдения ограничительных мер на транспорте в муниципалитетах создали мобильные группы. Если во время проверки в салоне будет пассажир без QR-кода, то на него составят протокол об административном правонарушении.