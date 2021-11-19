В Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты 81 млн рублей налогов

Фото: Максим Платонов (архив)

Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по факту неуплаты налогов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, неустановленный злоумышленник с 2016 по 2019 год путем внесения заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 13 контрагентами в налоговые декларации и иные документы уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организаций на сумму больше 81 млн рублей.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Продолжается расследование уголовного дела.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне казанского алкодилера заподозрили в уклонении от налогов на сумму 160 млн рублей.



Дарья Акимова