В Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты 81 млн рублей налогов
Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по факту неуплаты налогов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, неустановленный злоумышленник с 2016 по 2019 год путем внесения заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 13 контрагентами в налоговые декларации и иные документы уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организаций на сумму больше 81 млн рублей.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Продолжается расследование уголовного дела.
Накануне казанского алкодилера заподозрили в уклонении от налогов на сумму 160 млн рублей.
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