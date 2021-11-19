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В Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты 81 млн рублей налогов

14:23, 19.11.2021
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты 81 млн рублей налогов
Фото: Максим Платонов (архив)

Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по факту неуплаты налогов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, неустановленный злоумышленник с 2016 по 2019 год путем внесения заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 13 контрагентами в налоговые декларации и иные документы уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организаций на сумму больше 81 млн рублей.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Продолжается расследование уголовного дела.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне казанского алкодилера заподозрили в уклонении от налогов на сумму 160 млн рублей.

Дарья Акимова
ПроисшествияОбщество Татарстан

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