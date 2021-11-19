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Минздрав Татарстана: «Мединский отвод — это не возможность любыми способами отказаться от вакцинации»

10:22, 19.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав Татарстана: «Мединский отвод — это не возможность любыми способами отказаться от вакцинации»
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Руководитель Управления здравоохранения Казани — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков прокомментировал введение медицинских отводов от вакцинации против коронавируса:

— Мединский отвод — это не возможность любыми способами отказаться от вакцинации. Медицинский отвод — это когда есть вероятность того, что потенциальная польза от вакцинации будет меньше... К сожалению, мы фиксируем, когда объективно население не хочет вакцинироваться и говорит о том, что «у меня хронический гайморит, мне нужен медицинский отвод». Нет, это медицинским отводом не является, — отметил он.

Он напомнил, что медотводы получают у терапевта в поликлинике, после того как это подтверждается — выдается QR-код. Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина напомнила, что они будут действовать только для проезда в общественном транспорте.

Временный медицинский отвод предоставляется в случае острых заболеваний и обострения хронических заболеваний.

Накануне Минздрав Татарстана показал, как будет выглядеть сертификат о медотводе. Там содержится QR-код, который позволяет проверить подлинность справки, а также причину медотвода (диагноз по МКБ-10) и срок действия справки.

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