Компания AstraZeneca намерена подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Фото: Максим Платонов

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca намерена подать заявку в Министерство здравоохранения РФ для регистрации вакцины от коронавируса в стране. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Также он отметил, что в РФПИ ожидают взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в следующем году, передает «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов

В сентябре ученые заявили, что вакцина «Спутник V» эффективнее против штамма COVID-19 «дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. Исследователи Национального университета Кордовы выяснили, что самые высокие титры нейтрализующих антител против дельта-варианта есть у тех, кто привился двумя дозами «Спутника V» и до этого переболел коронавирусом.

Диана Жиленкова