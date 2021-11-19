В Татарстане готовят методику стимулирования водителей и кондукторов, проверяющих QR-коды

Минтранспорта Татарстана совместно с перевозчиками готовит методику по определению временных и финансовых потерь выпадающего дохода и также по стимулированию водителей и кондукторов, которые теперь обязаны не только обилечивать, но и проверять QR-коды. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Ханифов также заверил, что там, где перевозчики перевозят людей между деревнями и сельскими поселениями, на межрайонных маршрутах никого без QR-кодов между деревнями не высадят. Он отметил, что там процесс обилечивания в большинстве случаев происходит на остановках у касс, а не посреди поля. За нарушение новых правил пассажира ждет штраф от 1 тысячи до 15 тысяч рублей, а в случае неоднократного нарушения — и до 30 тысяч.

Сегодня в 9 утра в Казань уже прибыла первая партия технических средств из Москвы. К вечеру должны поступить остальные комплектующие, необходимые для проверки QR-кодов. В выходные их доставят во все муниципальные районы республики. Приглашения получить их вышлют также в выходные. Приглашения получат все официальные перевозчики РТ.

Фото: kazantransport.ru

Ранее начальник Управления транспорта Миндортранса Татарстана Алексей Сидоров попросил пассажиров не вымещать свое негодование из-за введения QR-кодов на кондукторах.



Сергей Афанасьев