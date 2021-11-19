Минниханов встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В рамках рабочего визита в Киргизию президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом страны Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-службы главы РТ.

— Кыргызстан с Россией связывают особые отношения, основанные на союзничестве и стратегическом партнёрстве. Мы нацелены на их всемерное укрепление и развитие, в том числе в рамках межрегионального взаимодействия. Хочу подчеркнуть, что в контексте этих отношений Татарстан занимает одно из ключевых мест, — заявил Жапаров.

Он же заявил о заинтересованности сотрудничества с татарстанскими компаниями в части реанимации нефтеперерабатывающий заводов, объектов машиностроения. Еще президент Киргизии сообщил о готовности сотрудничать по производству медицинского оборудования и инструментов, а также перенять опыт создания ОЭЗ «Алабуга».

В завершении встречи стороны подписали план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительством Татарстана и правительством Киргизии о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве от 15 декабря 2017 года.

Напомним, предыдущая встреча Минниханова и Жапарова состоялась в феврале этого года во время первого официального зарубежного визита лидера Кыргызстана в Россию.