Песков прокомментировал внесенный в Конгресс США проект резолюции о Путине

В Кремле посчитали неприемлемой инициативу конгрессменов США не признавать Владимира Путина президентом России, если он будет баллотироваться на новый срок. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», — сказал он.

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Песков считает, что такая идея является демонстрацией всему миру, что США вмешиваются во внутренние дела других государств. Представитель Кремля добавил, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом страны, передает «РИА Новости».

Сегодня стало известно, что в Конгресс США внесли проект резолюции, согласно которому попытки Путина остаться в должности президента страны после окончания нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должны повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов.

Диана Жиленкова