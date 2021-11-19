На повышение МРОТ и прожиточного минимума направят 30 млрд рублей — это много или мало?

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков рассказал, что на повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) правительство направит около 30 млрд рублей, сообщил «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки об увеличении в 2022 году МРОТ и прожиточного минимума. Котяков сообщил, что прожиточный минимум в стране в целом на душу населения в 2022-м составит 12 654 рубля. МРОТ должен увеличиться до 13 890 рублей, это на 8,6% больше уровня текущего года.

В Минтруде считают, что благодаря этому вырастут выплаты для 16 млн россиян — это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности.

Фото: realnoevremya.ru

30 миллиардов рублей — это:

$413,2 миллиона, или €364,7 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. Около 573 месяцев, или 47 лет, мог бы получать среднюю зарплату россиянин — согласно данным Росстата, за август 2021 года она составляет 52 355 рублей.

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Дарья Акимова