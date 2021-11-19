В Конгресс США внесли проект резолюции о непризнании Путина президентом после 2024 года

Попытки президента России Владимира Путина остаться в должности главы государства после окончания нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США. Об этом говорится в проекте резолюции, который внесли в Конгресс Соединенных Штатов.

Авторы Стив Коэн и Джо Уилсон заявили, что лидер России находится у власти при помощи проведения нарушений в выборах и его дальнейшее пребывание в должности незаконно. Также поправки в Конституцию 2020 года назвали нарушающими законы и международные обязательства РФ, передает «Коммерсант».

Фото: kremlin.ru

Тем не менее, в случае принятия резолюции, она будет нести рекомендательный характер.

В прошлом месяце Владимир Путин заявил, что пока не решил, баллотироваться ли ему в президенты 2024 году. На вопросы о преемнике глава государства не ответил, заявив, что «на такие вопросы он предпочитает не отвечать».

Диана Жиленкова