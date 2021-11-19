«Снимают маски, ведут себя так, как в 2019 году»

«Их надо максимально ограничить от посещения общественных мест»

Мединский отвод — это не возможность любыми способами отказаться от вакцинации против коронавируса, заявил сегодня руководитель Управления здравоохранения Казани — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков. По его словам, это наличие вероятности того, что потенциальная польза от прививки будет меньше.

— К сожалению, мы фиксируем, когда объективно население не хочет вакцинироваться и говорит о том, что «у меня хронический гайморит, мне нужен медицинский отвод». Нет, это медицинским отводом не является, — отметил он.

Сейчас противопоказанием к прививке является наличие тяжелых аллергических реакций в анамнезе. Временный медицинский отвод предоставляется в случае острых и обострения хронических заболеваний. Есть нюансы, по словам Жаворонкова, у пациентов с онкологическими заболеваниями, которые находятся на этапе лечения.

QR-коды начали выдавать со вчерашнего дня, и Минздрав уже показал, как будет выглядеть сертификат. Медотводы получают у терапевта в поликлинике, после того как это подтверждается — выдается QR-код.

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина напомнила, что они будут действовать только для проезда в общественном транспорте — то есть с QR-кодом нельзя пройти в торговый центр, объект общепита или на массовое мероприятие.

— Люди с медотводом все-таки у нас в группе риска. Они непривитые, они незащищенные. Но вместе с тем риск заболевания у них есть. Их надо все-таки максимально ограничить от посещения общественных мест там, где эти риски возможны. Почему на транспорте все-таки ввел? Поскольку они работать-то все равно должны. Поэтому для того, чтобы идти на работу и добраться до работы, перешли на то, чтобы лица с медотводами на транспорте ездить могли с соблюдением мер профилактики, — отметила она.

Еще Жаворонков пояснил, почему привитым «Спутником Лайт» QR-код начинает действовать только спустя 21 день. По его словам, это логично:

— Очень много людей, которые считают, что ни вакцинировались и в этот же день все, от ковида защищены... Это очень опасная история с точки зрения перманентного состояния здоровья — 21 день должен пройти до того, как должен сформироваться настоящий иммунитет. Действительно, люди болеют вот в этот промежуток до 21 дня. Бытует такое мнение, что пять дней после вакцинации — и у меня все хорошо, у меня все сформировалось. Нас несколько беспокоит другой момент: когда житель вакцинирован — почему-то считают, что все, больше ни за что и никогда эта напасть их не заденет. Снимают маски, ведут себя так, как вели себя в 2019-м году. Вот это очень опасный тоже момент. Вариант что мы можем заболеть после вакцинации вообще не исключается.

В целом на сегодня прививку получили прошли 1 897 255 татарстанцев, из них полный курс прошли 1 368 547 человек. За сутки вакцинировались 19 342 человека.

Нарушителей обязательной вакцинации немного



Роспотребнадзор продолжает проверки на предмет исполнения постановления об обязательной вакцинации против коронавируса — на сегодня сотрудники ведомства посетили 141 объект. Нарушения нашли в 16 из них (11%), уже составлены протоколы об административных нарушениях.

Организаций, где больше 20% сотрудников имеют медотвод, выявлено не было, отметила Авдонина.

— Были лица не отстраненные, то есть без прививок продолжающие работать, небольшое количество таких лиц было. В основном все нарушения касались недостижения 80-ти процентного охвата — это 67%, 57%. Вы видите, что 140 организаций проверили и количество нарушителей — 16 — не такое и большое. Мы, честно говоря, ожидали несколько иную картину, но в этой части даже как-то отрадно, что все-таки работодатели исполняют [требования], и нужно сказать, что наше постановление было им в помощь. Вот сколько мы объектов не посмотрели, — в общем-то отзывы у работодателей такие, что [это] очень действенная мера. И были такие случаи, факты, когда работодатель рассказывал: «Вот у меня было пять человек, ну вот прям злостные отказники, прям вот на Конституцию, на право человека [давят], ну вот просто никак». Отстранил на дистант, люди остались без денег. Вы знаете, все в принципе куда-то исчезли, пошли и привились, — заметила она.

«Я бы попросил наших пассажиров не вымещать свое негодование на кондукторах»

Пассажир при предъявлении QR-кода в транспорте должен будет подтвердить, что он принадлежит именно ему, отметил начальник управления транспорта Миндортранса Татарстана Алексей Сидоров. Для этого достаточно предъявить пропуск с фамилией и фотографией, или удостоверение.

Проверкой кодов, напомнил Сидоров, будет заниматься сам персонал. Для этого уже закупили более 2,5 тыс. устройств..

— Мы понимаем, что на каждом входе мы проверить не сможем, у нас люди просто на остановке останутся. Модель будет такая: на начальной остановке, когда автобус трогается, при посадке будет проводиться проверка QR-кодов. Во время движения проверка будет проводиться кондуктором в момент обилечивания, — заявил он.

Как отметила Любовь Авдонина, временного документа для проезда в транспорте тех, кто сделал только одну прививку, не будет.



— Мы возвращаемся к тому, что мы вакцинацию ввели с января текущего года, и было достаточно времени, чтобы позаботиться и не попадать в такие ситуации, которые, к сожалению, на сегодня такая вынужденная, заметила Авдонина.

В конце Сидоров обратился к пассажирам общественного транспорта и попросил их не вымещать злость на кондукторов из-за сложившейся ситуации.

— Да, мы понимаем, что вводятся довольно жесткие ограничения с 22 числа. Но я бы попросил наших пассажиров не вымещать свое негодование на кондукторах, на водителях. Они выполняют свою работу, они перевозят пассажиров. Все, что принято, они просто должны выполнять. Поэтому то, что «вы не имеет права!» и прочее, чтобы не возникали эти конфликтные ситуации.

Отметим, что сегодня по введению QR-кодов в общественном транспорте пройдет отдельный прямой эфир в аккаунте Минздрава РТ в Instagram. Начало — в 13.00.

Дарья Пинегина