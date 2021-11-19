МИД России прокомментировал заявление НАТО о возможном размещении ядерного оружия восточнее Германии

МИД России прокомментировал заявление НАТО о возможном размещении ядерного оружия восточнее Германии. Об этом сообщают «РИА Новости».

В ведомстве сообщили, что заявления НАТО о возможном размещении ядерного оружия восточнее Германии означают, что для нее Основополагающего акта об отношениях с Россией больше нет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности, заявил, что американское ядерное оружие может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории.

Фото: piixabay.com

В начале ноября появилась информация, Россия и США работают над повышением порога применения ядерного оружия.



Дарья Акимова