В Минэкономики РФ предложили снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонентов
В Минэкономики России предложили снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонентов. Это позволит позволит операторам передавать сведения третьей стороне, банкам или туристическим компаниям. Поправки к закону о связи опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается, что для передачи данных понадобится согласие абонента. Сейчас операторы имеют право давать данные только по решению суда или в виде обезличенных моделей.
В министерстве считают, что подобное нововведение поможет в борьбе с мошенниками. Кроме того, туристические сервисы смогут предоставлять информацию о достопримечательностях и событиях туристам, въехавшим в другой регион России. Также оператор сможет создать базу номеров потенциальных мошенников и при таком звонке предупредить абонента.
На днях сообщалось, что с 1 декабря 2021 года в России могут отключить около 16 млн корпоративных номеров из-за вступления в силу закона о «серых» сим-картах.
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