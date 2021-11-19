В Минэкономики РФ предложили снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонентов

Фото: Максим Платонов

В Минэкономики России предложили снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонентов. Это позволит позволит операторам передавать сведения третьей стороне, банкам или туристическим компаниям. Поправки к закону о связи опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.



Предполагается, что для передачи данных понадобится согласие абонента. Сейчас операторы имеют право давать данные только по решению суда или в виде обезличенных моделей.

В министерстве считают, что подобное нововведение поможет в борьбе с мошенниками. Кроме того, туристические сервисы смогут предоставлять информацию о достопримечательностях и событиях туристам, въехавшим в другой регион России. Также оператор сможет создать базу номеров потенциальных мошенников и при таком звонке предупредить абонента.

Фото: pixabay.com

На днях сообщалось, что с 1 декабря 2021 года в России могут отключить около 16 млн корпоративных номеров из-за вступления в силу закона о «серых» сим-картах.



Дарья Акимова