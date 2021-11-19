Вирусолог Альтштейн заявил, что Россия прошла пик по COVID-19

Фото: Максим Платонов

Россия прошла пик по COVID-19, однако показатели заболеваемости останутся на высоком уровне до тех пор, пока не улучшатся результаты вакцинации от коронавируса. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, введение нерабочих дней в стране оказало лишь небольшое влияние на распространение коронавируса. Однако, например, в Москве существенно снизились показатели заболеваемости COVID-19, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе Альтштейн сообщил, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия коронавируса заглохнет, однако инфекция никуда не денется и вспышки заболевания останутся в течение продолжительного времени.



Диана Жиленкова