В Татарстане студентам понадобится прививка от коронавируса для прохождения учебной практики

Для прохождения учебной практики за пределами образовательного учреждения прививка от коронавируса понадобится студентам в пяти регионах России — в Татарстане, Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижегородской и Калужской областях. Об этом пишет «РИА Новости».

Обязательная вакцинация студентов старше 18 лет введена в 16 регионах России. Это Амурская, Владимирская, Курская, Иркутская, Волгоградская, Томская, Кемеровская и Архангельская области, Пермский и Краснодарский краи, Калмыкия, Дагестан, Марий Эл, Адыгея, Бурятия и Тува.

В начале месяца стало известно, что власти Татарстана планируют ввести дополнительные ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Так, допуск студентов старше 18 лет на очные занятия планируется при предоставлении QR-кода или справки о медотводе. В КФУ планируют внедрить QR-коды для пропуска студентов с 1 января будущего года.

Ольга Шагиева