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Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

17:25, 19.11.2021
Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА
Фото: скриншот

Сборная России по футболу в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) опустилась с 33-й на 34-ю строчку, данные есть на сайте организации.

В ноябре сборная России провела два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Встречи завершились победой России над Кипром со счетом 6:0 и проигрышем команде Хорватии со счетом 0:1.

Сейчас в активе российской команды 1 493 очка.

Маргарита Головатенко
СпортФутбол

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