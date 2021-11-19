Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Президент обратился к депутатам и, естественно, правительству проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете [...] Сегодня во исполнение своего решения президент внес соответствующие поправки в Государственную думу», — приводит слова Макарова ТАСС.

О повышении прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году в четверг сообщил президент РФ Владимир Путин. Решение принято в связи с ростом инфляции. Прожиточный минимум в следующем году вырастет на тысячу рублей — до 12 654 рублей, МРОТ поднимется на 8,6% — до 13 870 рублей в месяц.

Фото: realnoevremya.ru

На повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году из федерального бюджета направят порядка 30 млрд рублей. Повышение прожиточного минимума и выплат, которые от него зависят, затронет 16 млн россиян. Повышение уровня МРОТ коснется 3 млн занятых россиян.



Ольга Шагиева