Путин подписал закон о возможности зачисления в бюджет ПФР конфискованных средств коррупционеров

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью 17 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, теперь формирование бюджета Пенсионного фонда РФ может происходить и за счет конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества коррупционеров.

Фото: kremlin.ru

Также сегодня лидер страны внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%. Как рассказал председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, президент обратился к депутатам и правительству проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете.

Диана Жиленкова