В Казани суд отказал в аресте фигуранта дела о массовом отравлении студентов метанолом

Фото: Максим Платонов

Советский райсуд Казани отказал в аресте фигуранта дела о массовом отравлении студентов метанолом Ирека Галеева.

Следствие просило о заключении Ирека Галеева под стражу на два месяца и аргументировало это тем, что Галеев может скрыться или помешать расследованию дела.

Суд посчитал эти доводы несостоятельными и отказал в удовлетворении требования.

Фото: Максим Платонов

Сегодня материал поступил в Советский райсуд Казани, Галеева доставили в зал заседаний. Следователь просил закрыть заседание, но судья отказал.

Галеев подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 статьи 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека.

В Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. В начале недели компания отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Они купили контрафактный алкоголь у одного из сбытчиков, однако по ошибке вместо него выпили «незамерзайку». Пострадавшие - молодые люди 1999—2003 годов рождения.

Маргарита Головатенко