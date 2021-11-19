Ракова: в Москве после нерабочих дней заболеваемость COVID-19 снизилась на 50%

Фото: Ринат Назметдинов

В столице России после окончания нерабочих дней заболеваемость коронавирусом снизилась на 50%, а число госпитализаций сократилось на 45%. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, к настоящему моменту удалось освободить порядка 1,4 тысячи коек для пациентов с COVID-19. Если такая динамика сохранится и на следующей неделе, то ряд корпусов обычных городских больниц удастся вернуть к нормальному режиму работы и больше не использовать в целях лечения заболевших коронавирусом, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Москва решила ввести период нерабочих дней досрочно, с 28 октября до 7 ноября. В это время в столице закрылись кафе и рестораны, непродовольственные магазины и др. В школах и детских садах объявили каникулы.

Диана Жиленкова