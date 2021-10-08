Итоги дня: послание Минниханова Госсовету, Нобелевская премия мира Муратову, очереди за QR-кодами
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 8 октября.
- Одним из главных событий дня стало ежегодное послание президента Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ, в котором он поставил пять ключевых задач перед республиканской промышленностью, раздал главные поручения компаниям нефтехимической отрасли и ОПК и назвал основные проблемы региона. Президент дал понять, что по-прежнему самое приоритетное направление — нефтегазохимический комплекс, а главная задача — повышение качества жизни жителей республики, создание комфортных условий для жизни и работы, рост реальных доходов населения, обеспеченность жильем, доступность здравоохранения и образования. Подробнее о самых важных моментах послания Минниханова — в материале «Реального времени».
- Во время обращения к депутатам татарстанского парламента Минниханов сообщил, что 2022-й в Татарстане объявлен Годом цифровизации. «Подчеркну, цифровизация — не самоцель, это в первую очередь инструмент, который даст возможность повысить качество жизни наших граждан, обеспечить их благосостояние, повышение дохода, а также конкурентоспособность бизнеса», — заявил президент.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану и Минздрав разъяснили постановление Кабмина РТ о новых COVID-ограничениях, в том числе о системе QR-кодов для допуска на многие объекты, в том числе в ТЦ. «Условие получения QR-кода одно: либо ты переболел — и в течение полугода у тебя действует код, либо вакцинировался — и у тебя год действует QR-код», — объяснил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев. Граждане с медотводом, то есть без QR-кода, с 11 октября смогут попасть в любые продуктовые магазины вне торгового центра, непродовольственные магазины малой площади, банки, аптеки, здания почты, общественный транспорт, бани, парикмахерские и т. д.
- На фоне новых «ковидных» ограничений в Казани начался ажиотаж в пунктах вакцинации в торговых центрах — люди выстраиваются в очереди. Как объяснили в региональном Минздраве, с понедельника пункты продолжат работать для повторной вакцинации граждан, сделавших прививку от коронавируса 6 месяцев назад. Остальные желающие смогут попасть в них, если ТЦ организует отдельный вход в пункт вакцинации. В соцсетях сообщают, что желающие вакцинироваться от COVID-19 «атакуют» и поликлиники.
- Регионы России тем временем продолжают вводить обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан. Сегодня о введении этой меры объявили в Нижегородской, Саратовской и Челябинской областях, Чувашии и Ямало-Ненецком АО. В Санкт-Петербурге власти заявили, что если темпы вакцинации среди горожан старше 60 лет останутся низкими, то могут ввести ограничения, направленные на исключение контактов пенсионеров с потенциально инфицированными гражданами.
- Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинский журналист-расследователь Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира. Они удостоились награды за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира». Муратов рассказал, что ожидал такого решения от Нобелевского комитета и посчитал звонок из Норвегии «нежелательным». С присуждением премии его уже поздравило российское правительство и первый президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира 1990 года Михаил Горбачев, который заявил, что случившееся «не просто новость, а событие».
- В Вахитовский райсуд Казани поступила первая жалоба на приговор экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. В интересах осужденного его приговор —12 лет в колонии общего режима — оспорил адвокат Алексей Клюкин. Жалоб от представителей потерпевших АСВ и Банка России пока не поступало.
- Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО лидера финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, которого задержали 30 июля по подозрению в мошенничестве и как обвиняемого доставили в суд для избрания меры пресечения. Кроме того, стало известно, что арестованных по этому делу могут этапировать в Москву. Такое решение принял руководитель следственной группы, он намерен лично допросить фигурантов и провести очные ставки между ними. Сегодня апелляционная инстанция отвергла доводы жалоб на дальнейшее содержание под стражей «вице-президента» криптовалютного проекта Ильгиза Шакирова, а ранее согласилась с арестом «вице-президента» Дины Ахметзяновой (Габдуллиной) и «10-й звезды» Лилии Нуриевой.
- Тему финансовых пирамид сегодня во время послания поднял Минниханов, который обратил внимание, что от деятельности этих мошенников пострадало много татарстанцев всех возрастов. Перед депутатами Госсовета РТ он заявил, что правоохранительным органам следует работать на опережение, занимать более жесткую позицию в вопросах проведения профилактических мероприятий и прекращения работы финансовых пирамид на начальном этапе их деятельности
- В отношении директора казанской гимназии №175 Амины Валеевой, где в мае в результате стрельбы погибли девять человек, возбудили уголовное дело. Валеевой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». По версии следствия, по ее вине в школе не было профессиональной охраны и в одном из классов плохо работал динамик громкоговорителя, по которому она предупредила о ЧП.
Валеева находится под подпиской о невыезде. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Министерство внутренних дел РФ по поручению главы государства готовит новый порядок въезда в Россию и выезда из страны. «Мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Он сейчас согласовывается, еще пару месяцев точно этот процесс займет», — объяснил их необходимость министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
- Президент России Владимир Путин тем временем поручил добиться снижения уровня смертности на дорогах в результате ДТП. «Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», — заявил он, призвав привлечь к решению проблемы полицию и дорожников.
- Стало известно место проведения Международного конкурса «Евровидение» в 2022 году — участники соберутся в итальянском Турине. Италия получила право проведения конкурса после победы группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае в Роттердаме. За право принять певцов со всего мира у себя боролись Милан, Болонья, Римини и Пезаро.
- Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому до конца 2021 года разрешается пересмотр госконтрактов на капремонт домов из-за роста цен на стройматериалы. Цена договора может расти в пределах 25%, если стоимость работ после пересмотра не будет превышать их предельную стоимость, установленную на региональном уровне.
- В России к 2030 году планируют создать «умную» цифровую экосистему строительной отрасли, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он же рассказал, что власти планируют поставить планку по вводу жилья в 2022 году в 90 млн кв. метров. Много это или мало — читайте в материале «Реального времени».
- Татарстан стал победителем в трех номинациях 5-го ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика». Первое место среди победителей I категории в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» занял Чистополь. Вторые места достались Апастово в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» и Казани в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)».
- Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, девять журналистов и издания Bellingcat* и MNews* и компанию «МЕМО»*. Список пополнили Галина Арапова, Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников, Елизавета Сурначева.
- Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, избранный 4 октября, заявил, что с Россией не будет заключен мирный договор без решения территориального спора. Он же добавил, что будет стремиться к развитию комплекса двухсторонних отношений, включая подписание мирного договора.
- Стоимость нефти марки WTI поднялась выше $80 за баррель впервые за почти семь лет. По состоянию на 17.13 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на торгах выросла на 1,99%, до $79,89 за баррель, а до этого достигала $80 за баррель первый раз с ноября 2014-го.
- В Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержали бывшего вице-президента группы компаний «ПИК», директора по развитию регионов ПАО «ГК Самолет» Александра Лефеля. Суд арестовал его на два месяца. О заключении под стражу ходатайствовало следствие.
* СМИ, выполняющие функции иноагента
Татьяна ДеминаОбществоВластьТехнологииIT Татарстан
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