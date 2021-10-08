Главред «Новой газеты» и филлипинская журналистка стали лауреатами Нобелевской премии мира

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филлипинский журналист-расследователь Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира. Об этом сообщил Норвежский Нобелевский комитет в Осло.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

«Норвежский Нобелевский комитет принял решение о присуждении Нобелевской премии мира 2021 года Марии Рессе и Дмитрию Муратову за их усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира», — говорится в сообщении.



В 2021 году нобелевскую по химии получили ученые Биньямин Лист и Дэвид Макмиллан. Они удостоились награды за новые методы синтеза молекул. Лауреатами премии по физике 2021 года стали Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления» и Джорджо Паризи «за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомов до планетарных масштабов». Накануне лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал писатель из Танзании Абдулразак Гурна.



Ольга Шагиева