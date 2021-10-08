Главред «Новой газеты» и филлипинская журналистка стали лауреатами Нобелевской премии мира
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филлипинский журналист-расследователь Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира. Об этом сообщил Норвежский Нобелевский комитет в Осло.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
«Норвежский Нобелевский комитет принял решение о присуждении Нобелевской премии мира 2021 года Марии Рессе и Дмитрию Муратову за их усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира», — говорится в сообщении.
В 2021 году нобелевскую по химии получили ученые Биньямин Лист и Дэвид Макмиллан. Они удостоились награды за новые методы синтеза молекул. Лауреатами премии по физике 2021 года стали Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления» и Джорджо Паризи «за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомов до планетарных масштабов». Накануне лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал писатель из Танзании Абдулразак Гурна.
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