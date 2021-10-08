Лавров: МВД подготовит новый порядок въезда и выезда из России

Фото: Максим Платонов

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Министерство внутренних дел РФ готовит новый порядок въезда в Россию и выезда из страны. Заявление было сделано в ходе онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишет «Интерфакс».

— По поручению президента министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Он сейчас согласовывается, еще пару месяцев точно этот процесс займет, — сказал Лавров.

Замечания европейского бизнеса по порядку въезда будут переданы в межведомственную группу, которая готовит новую процедуру, добавил министр.

Недавно правительство России расширило перечень пунктов пропуска через государственную границу страны по единой электронной визе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Алексей Нечаев