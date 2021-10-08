Бывшего вице-президента ГК «ПИК» задержали в Москве по делу о мошенничестве

Бывшего вице-президента группы компаний «ПИК», директора по развитию регионов ПАО «ГК Самолет» Александра Лефеля задержали в Москве. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. На данный момент проводятся следственные действия, в результате чего силовики намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Александру Лефелю предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие просит его арестовать, передает ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы Тверского суда столицы России. Помимо прочего, источник в правоохранительных органах сообщил, что мошенничество совершено в период работы Лефеля вице-президентом группы компаний «ПИК».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Тверской суд Москвы арестовал бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, являющуюся фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее обвиняют в хищении на проекте «Учитель года». Ракова пробудет под стражей до 6 декабря.



Диана Жиленкова