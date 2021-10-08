Правительство одобрило повышение платы за капремонт из-за роста цен на стройматериалы

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому до конца текущего года может изменяться стоимость оказания услуг по капремонту не более чем на 25% из-за подорожания строительных материалов. Документ опубликован на портале правовой информации.



Цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе.

Фото: Максим Платонов

К росту цен на строительные материалы в августе 2021 года привел сезонный спрос и резкий скачок стоимости грузоперевозок. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его словам, доставка строительных материалов по железной дороге в стране подорожала на 20—90%, автотранспортом — на 10—25%.

Алексей Нечаев