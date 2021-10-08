В Санкт-Петербурге не исключили ужесточение антиковидных мер для пожилых людей

В Санкт-Петербурге допустили ужесточение противокоронавирусных ограничений для пожилых людей. Меры будут предприняты в том случае, если темпы вакцинации среди пенсионеров останутся по-прежнему низкими. На данный момент из 1,3 миллиона пожилых петербуржцев привились только 526 тысяч.

Если жителей старше 60 лет не удастся убедить в необходимости вакцинации против COVID-19, то власти могут предпринять ограничения, направленные на исключение контактов пенсионеров с потенциально инфицированными гражданами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня стало известно, что в Татарстане каждый третий заболевший коронавирусом — пожилой человек. В прошлом месяце эта доля заболевших составила чуть более 20%. На вакцинацию в сентябре записался 17 181 пожилой человек.

Помимо прочего, с 11 октября в республике лица старше 65 лет, которые не вакцинировались или не перенесли заболевание в последние 6 месяцев, отправляются на самоизоляцию.



Диана Жиленкова