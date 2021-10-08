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«Евровидение — 2022» проведут в Турине

12:00, 08.10.2021
«Евровидение — 2022» проведут в Турине
Фото: dw.com

Международный конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдет в итальянском городе Турине. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA.

Италия получила право проведения конкурса после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае в Роттердаме. За право провести конкурс у себя боролись такие города, как Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

У Турина есть опыт проведения международных событий. Так, в 2006 году там прошли зимние Олимпийские игры, пишет ТАСС.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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