«Евровидение — 2022» проведут в Турине

Международный конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдет в итальянском городе Турине. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA.

Италия получила право проведения конкурса после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае в Роттердаме. За право провести конкурс у себя боролись такие города, как Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

У Турина есть опыт проведения международных событий. Так, в 2006 году там прошли зимние Олимпийские игры, пишет ТАСС.



Ольга Шагиева