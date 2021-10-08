Татарстан победил в трех номинациях ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан стал одним из лидеров сразу в трех номинациях пятого ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика». Победителей назвал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Так, 1-е место среди победителей I категории в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» занял Чистополь. В ней рассмотрели 219 заявок из 58 регионов.

Второе место среди победителей I категории в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» заняло Апастово. Всего в ней рассмотрели 262 заявки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, второе место среди победителей I категории в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)» заняла Казань. Наряду с Татарстаном завоевать сразу три места в конкурсе удалось только Новгородской области.

Премия за первое место в I категории составляет 50 млн рублей, за второе место — 40 млн рублей. Деньги предоставляются в виде дотаций бюджетам регионов на премирование муниципальных образований, сообщается на сайте правительства России.

В прошлом году Кабмин Татарстана распределил дотации, выделенные победителям конкурса «Лучшая муниципальная практика». 75 млн рублей получил Мамадыш, еще 15 миллионов — Исергаповское сельское поселение.



Татьяна Демина