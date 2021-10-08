Минниханов обратил внимание, что многие татарстанцы пострадали от финансовых пирамид

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Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание, что в этом году многие жители республики пострадали от финансовых пирамид. По его мнению, это произошло из-за низкого уровня финансовой грамотности граждан всех возрастов. Об этом он заявил на ежегодном послании президента Татарстана Государственному совету РТ.

В связи с этим он поручил правительству республики реализовать комплекс мер по повышению уровня знаний населения о способах защиты от мошенничества, в том числе финансовых пирамид.

Кроме того Минниханов заявил, что правоохранительным органам следует работать на опережение, занимать более жесткую позицию в вопросах проведения профилактических мероприятий и прекращения работы финансовых пирамид на начальном этапе их деятельности.



Напомним, в этом году в центре внимания оказалась татарстанская финансовая пирамида «Финико», от незаконной деятельности которой пострадали не только жители Татарстана, но и других регионов России. Сегодня Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО ее лидера Кирилла Доронина, которого задержали 30 июля по подозрению в мошенничестве и уже в качестве обвиняемого через несколько часов доставили в Вахитовский суд Казани.

Татьяна Демина