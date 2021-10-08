Безопасность школ, пирамиды, вакцинация и засуха: главное из послания президента Татарстана

Президент Татарстана поставил пять ключевых задач перед промышленностью РТ, раздал главные поручения компаниям нефтехимической отрасли и ОПК и назвал основные проблемы республики

Сегодня президент Рустам Минниханов в своем ежегодном послании Госсовету РТ поставил пять ключевых задач перед промышленностью республики, раздал главные поручения компаниям нефтехимического и оборонного комплексов и раскритиковал районные власти за недостаточную работу на промплощадках. Подробнее об этом и о том, как власти РТ планируют решать самые болезненные проблемы последнего года — недостатка инфраструктуры в пригородах, вопросы плохой экологии, безопасности школ, низких темпов вакцинации, справляться с популярностью финансовых пирамид и засухами, — в материале «Реального времени».

Какие пять задач президент РТ поставил перед промышленностью Татарстана

Сегодня в рамках ежегодного послания Госсовету РТ о внутреннем и внешнем положении республики президент РТ Рустам Минниханов поставил перед правительством пять задач для татарстанской промышленности. Во-первых, по его словам, нужно повышать ее эффективность, а значит, увеличивать производительность труда, внедрять инновации и цифровизовать производство. Увы, с сожалением отметил он, на недавнем форуме Kazan Digital Week выяснилось, что индекс готовности предприятий РТ к цифровой трансформации — всего 2,7 балла из 5, лишь каждое четвертое предприятие внедряет инновации. Большинство же компаний или недостаточно, или вовсе не занимаются этим вопросом — что Минниханов посчитал сигналом для ускорения работы в этих направлениях.

Вторая задача — увеличение экспорта. Эта задача переходит из года в год, а в структуре республиканского экспорта по-прежнему почти 70% занимают нефть, нефтепродукты или же продукция нефтехимии. В то же время в регионе успешно работают предприятия с миллиардной выручкой, но с «нулевым экспортом», чему президент удивился. Он рекомендовал татарстанской промышленности делать акцент на поставках продукции высокого передела, то есть полученной на основе нескольких стадий переработки исходного минерального сырья, в химии и машиностроении.

Третья и четвертая задачи — импортозамещение и промышленная безопасность. Тем более что, обратил внимание президент РТ, треть импорта республики составляет машиностроительная продукция — а это те инвестиционные ниши, которые должны быть заняты татарстанскими предприятиями. Что касается промбезопасности, резонансные случаи на промышленных объектах РТ случаются чуть ли не ежегодно.

Наконец, пятая задача, не менее, а возможно, и более болезненная — решение кадрового обеспечения. Этот вопрос и ранее вызывал серьезную обеспокоенность у региональных властей, но теперь Рустам Минниханов заметил, что эту же обеспокоенность он вызывает уже и у многих компаний РТ. Настолько серьезную, что президент пообещал уже в ближайшее время провести заседание Совета безопасности РТ по данной теме. Сам же глава республики в других местах своего послания так или иначе отмечал, что власти для решения кадрового вопроса делают все возможное: не первый год создается сеть ресурсных центров, которые предложено открывать по всем приоритетным направлениям.

Что было поручено главой РТ компаниям нефтехимического и оборонного комплексов

Президент дал понять, что по-прежнему самым приоритетным направлением является нефтегазохимический комплекс — об этом говорит доля в экспорте РТ в размере 70%. Сейчас реализуется целый ряд важных для республики стратегических проектов. Среди них производство водорода, смазочных материалов и установка каталитического крекинга ПАО «Татнефть» (до конца года будут введены еще четыре установки на 53 млрд рублей). Совокупные же инвестиции только в комплекс ТАНЕКО до конца года составят 470 млрд рублей.

Как заявил Минниханов, реализация проектов на комплексах ТАНЕКО и ТАИФ-НК позволит ежегодно перерабатывать в РТ свыше 23 млн тонн нефти.

— Перед компаниями «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» стоят задачи по вводу собственных энергоустановок, а также по развитию производств и — это самое главное — строительству олефинового комплекса ЭП-600. Дальнейшее обеспечение реализации этих и других важных проектов предусмотрено соглашением между правительством РТ и компанией «СИБУР-Холдинг», — заявил президент РТ.

Второе по важности приоритетное направление экономики РТ — машиностроительное. Там, помимо гиганта ПАО «КАМАЗ», работают с десяток заводов, многие из которых изначально были «заточены» под обслуживание оборонного госзаказа. Минниханов, перечислив ключевые компании, одновременно раздал поручения их руководству. Так, Казанскому авиационному заводу он порекомендовал завершать уже глубокую модернизацию завода и обеспечить исполнение государственного оборонного заказа. Казанскому вертолетному заводу Минниханов посоветовал полностью загрузить мощности и выйти на серийное производство вертолетов «Ансат» и «Ми-38». А Зеленодольскому заводу им. Горького дал поручение наращивать объемы гражданской продукции, в том числе строить суда на подводных крыльях нового проекта «Метеор 2020».

— Президентом страны поставлена задача довести диверсификацию ОПК до 30%. Пока такой уровень достигнут только на пяти предприятиях РТ из 27, — с сожалением констатировал отставание Рустам Минниханов.

Одновременно президент раскритиковал местные власти, ответственные за развитие МСБ на промышленных площадках в районах РТ, где дела идут не столь радужно. Пока лишь 10% промышленного производства республики формируется резидентами созданной в Татарстане инфраструктуры поддержки бизнеса.



И если часть площадок работает успешно — «Алабуга», «Иннополис», «Химград», то, «несмотря на выделенные государством средства, в ряде районов они работают неэффективно». В частности, в Новошешминском, Буинском, Актанышском и Мамадышском районах.

Власти РТ будут готовиться к углеродному налогу с помощью ученых

Наконец, в экономическом блоке своего послания глава Татарстана упомянул и экологический вопрос, который, к слову, в действительности формально даже предварял этот самый блок. Потому что, по словам президента, экология это не только чистые реки, но и новый вызов, стоящий перед экономикой, а экологичность производства становится одним из критериев конкурентоспособности товаров и организаций, требованием потребителей.

— Перед нами, в связи с планируемым введением международного углеродного налога в 2026 году, стоят задачи по разработке комплекса мер по снижению углеродного следа, а также по развитию циркулярной экономики, предполагающей увеличение вторичной переработки ресурсов, — заявил президент РТ, поручив подготовить предложения правительству РТ совместно с вузами и промпредприятиями.

Говоря об экологии в регионе, глава республики не забыл упомянуть крупный нацпроект по оздоровлению Волги и ликвидации иловых полей, остановился на проблемах качества воздуха. Тем более что в последнее время, отметил он, поступают соответствующие жалобы на полигон отходов «Восточный» в Казани, а также на площадки в Пестречинском и Лаишевском районах — в связи с выбросами отходов птицефабрик.



— Безусловно, такие ситуации недопустимы. Нами уже начата работа по ликвидации свалки вблизи поселка Самосырово. Обращаюсь к руководителям всех предприятий о необходимости внедрения передовых технологий переработки отходов для исключения фактов нанесения вреда атмосферному воздуху и водным объектам. Прошу правоохранительные и надзорные органы взять данный вопрос на контроль, — заявил президент РТ.

Так, как строили раньше, больше строить нельзя

К слову о пригородах: их проблемы Рустам Минниханов также не обошел вниманием в своем послании Госсовету, говоря о цели ближайших десяти лет по строительству 31 млн кв. м жилья. Строить «как раньше» уже нельзя, дал понять глава Татарстана.

— Зачастую интересы застройщиков не соотносятся со стратегическими планами развития территории. В результате внутри агломераций наблюдается перегрузка транспортной сети, нехватка инженерной, социальной инфраструктуры, разбалансированность рынка труда, — заявил президент.

По его словам, для решения проблемы нужна координация вопросов жилищного строительства и программ развития территории, и в рамках такого подхода в РТ продолжат работу с федеральным центром по строительству крупных вылетных магистралей от Казани, развитию Большого Казанского кольца, проекта «Большой Зеленодольск» и развитию Лаишевского узла, пообещал глава РТ.

«А нашим правоохранительным органам следует работать на опережение!»

Из речи президента также можно выделить еще четыре ключевые проблемы последнего времени, которые Минниханов не мог не прокомментировать, высказав своим подчиненным соответствующие нарекания и пожелания: это безопасность школьников, недостаточная вакцинация, популярность финансовых пирамид и засуха на полях РТ. Во-первых, президент РТ заявил, что трагические события в Казани и Перми с болью отозвались в сердцах татарстанцев, дополнительные средства на охрану в школах уже, конечно, выделены. Но этого недостаточно.

— Необходимо проработать вопрос с профильными федеральными органами по внедрению стандартов антитеррористической защищенности объектов. Случаи негативного поведения детей и подростков требуют укрепления работы психологических служб. Необходимо оперативно реагировать на все сигналы, поступающие от учителей или школьников, более активно заниматься профилактикой подростковой преступности, — считает президент РТ.

Наряду с этим важно повышать цифровую грамотность школьников, чтобы они могли безопасно осваивать киберпространство, не поддаваться на уловки мошенников и кибербуллинг, а также понимать, что такое конфиденциальность данных. Одновременно надо повышать и компетенции педагогов и родителей в этой области, обучая их навыкам распознавания и реагирования на угрозы для детей в интернете, полагает Минниханов. Тем более, заметим мы, 2022 год объявлен им Годом цифровизации в Татарстане.

Пока дети подвергаются в Сети кибербуллингу, их родители нередко теряют все свои накопления в финансовых пирамидах. Основной причиной этого стал низкий уровень финансовой грамотности жителей республики, причем представителей всех возрастных групп, считает президент РТ, он поручил правительству РТ и «Татмедиа» реализовать целый комплекс мер по повышению уровня знаний граждан и их информированности о методах и способах защиты от мошенников.

— А нашим правоохранительным органам следует работать на опережение! Занимать более жесткую позицию в вопросах проведения профилактических мероприятий и прекращения деятельности финансовых пирамид на начальном этапе их деятельности! — категорично заявил Рустам Минниханов.

Ситуация по температурам и осадкам была близка к 2010 году

Еще одной важнейшей проблемой этого года стала засуха, из-за которой в РТ даже был введен режим ЧС. По уровню температур и осадков погода была близка к 2010 году, обратил внимание президент РТ. Спешно пришлось внедрять влагосберегающие прогрессивные технологии, которые дали свои результаты: несмотря на жару, было собрано в 3,5 раза больше зерна, чем в 2010 году: 2,4 млн тонн.

— Безусловно, решить вопрос только мелиоративными мерами не получится. Особое внимание следует уделять сельскохозяйственной науке. Мы ждем засухоустойчивые сорта и инновационные агротехнологические мероприятия.

Одновременно президент РТ удивился, что в 2021 году была застрахована всего десятая часть всех посевов — инструменты агрострахования необходимо внедрять активнее, считает он.

«Формирование иммунитета зависит от нас с вами, татарстанцы!»

Наконец, Рустам Минниханов остановился в своем послании и на низких темпах вакцинации в РТ, притом что пандемия еще не закончилась, а вирус остается прямой угрозой жизням граждан. Он привел в пример уровень вакцинации за рубежом: в Германии уже вакцинировано 65% населения, во Франции — 65%, в ОАЭ — 81%, в Испании — 77%, в Китае — 74%. В Татарстане же привито более 60% населения лишь в отдельных районах — в Актанышском и Новошешминском.

— Мы вакцинами полностью обеспечены, прививочные пункты расширены. Формирование иммунитета зависит от нас с вами, татарстанцы! Добавлю, что в 2021 году правительством РФ выделено 2 млрд рублей на борьбу с распространением опасных инфекций. Казань вошла в список девяти крупных городов, где начнется реализация федерального проекта «Санитарный щит»: будут открыты ПЦР-центры и усилен санитарный контроль в пунктах пропуска через границу — «Казань» и «Бегишево». Нужно в кратчайшие сроки произвести все работы и создать надежную преграду опасным инфекциям и вирусам, — заявил президент республики.