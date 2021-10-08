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Минюст добавил Bellingcat* и MNews* в перечень СМИ-иноагентов

17:55, 08.10.2021
Минюст добавил Bellingcat* и MNews* в перечень СМИ-иноагентов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, издания Bellingcat* и MNews*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в перечень СМИ-иноагентов попали девять журналистов.

Bellingcat работает над расследованием отравления Скрипалей, отравления Навального, крушения малайзийского «Боинга» MH-17 над Украиной и другими громкими делами.

29 сентября Минюст включил в список СМИ-иноагентов «Медиазону»*. В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включили медиапроект «ОВД-Инфо»**.

* СМИ, выполняющие функции иноагента

** НКО, выполняющее функцию иноагента

Татьяна Леухина
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