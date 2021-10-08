Путин: «Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях»

Президент России Владимир Путин поручил добиться снижения уровня смертности на дорогах в результате ДТП. Проблему он обсудил с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

— Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях, — прокомментировал Путин ситуацию с уровнем смертности на дорогах. По его словам, бороться с проблемой надо вместе с полицией и дорожниками, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце августа сообщалось, что за первые семь месяцев 2021 года на дорогах России произошло 1,9 тысячи ДТП по вине водителей легкового такси. В них погибли 69 человек. В этих же авариях различные травмы получили 2,4 тыс. граждан.

Татьяна Демина