Премьер-министр Японии заявил, что мирного договора с РФ не будет без решения вопроса южных Курил

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что с Россией не будет заключен мирный договор без решения территориального спора. Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Он также добавил, что будет стремиться к развитию комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора.

Фото: wikipedia.org

В Японии избрали нового премьер-министра 4 октября. Он получил 311 из 458 голосов.

Ольша Шагиева