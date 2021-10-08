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Премьер-министр Японии заявил, что мирного договора с РФ не будет без решения вопроса южных Курил

09:49, 08.10.2021
Премьер-министр Японии заявил, что мирного договора с РФ не будет без решения вопроса южных Курил
Фото: kremlin.ru

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что с Россией не будет заключен мирный договор без решения территориального спора. Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Он также добавил, что будет стремиться к развитию комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора.

Фото: wikipedia.org

В Японии избрали нового премьер-министра 4 октября. Он получил 311 из 458 голосов.

Ольша Шагиева
Справка

Япония претендует на четыре острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение данных островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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