В Нижегородской и Саратовской областях вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Фото: Максим Платонов

В Нижегородской и Саратовской областях вводят обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий граждан. Как и в других регионах, новые меры принимаются с связи с подъемом заболеваемости COVID-19.

Так, в Саратовской области процедуру необходимо пройти государственным и муниципальным служащим, работникам образовательных и медицинских организаций, а также жителям, работающим в сфере социального обслуживания и в сфере услуг. Массовая вакцинация стартует с 11 октября. Первым компонентом необходимо привиться до 15 ноября 2021 года, вторым — до 15 декабря, говорится в постановлении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижегородской области необходимо привить от коронавируса не менее 80% сотрудников промышленных предприятий. Согласно постановлению, вакцинироваться также необходимо обучающимся в профессиональных образовательных организациях и вузах старше 18 лет, направляемым для прохождения практики и занятий вне учебного заведения. Процедуру необходимо пройти до 9 ноября 2021 года.

Сегодня стало известно о введении обязательной вакцинации от COVID-19 на Ямале, в Пензенской области и других регионах России.

Диана Жиленкова