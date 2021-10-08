Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО лидера Finiko Кирилла Доронина

Фото: "Реальное время"

Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО лидера финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.



Напомним, полицейские задержали Доронина 30 июля по подозрению в мошенничестве и уже в качестве обвиняемого через несколько часов доставили в Вахитовский суд Казани для избрания меры пресечения. На заседании поднявшийся на криптовалюте бизнесмен вину отрицал. Суд санкционировал его арест до 28 сентября.

Со дня посадки Доронина в МВД Татарстана получили более 700 заявлений от вложивших деньги в Finiko россиян и иностранцев. А в Сети появилась петиция за его освобождение.

Ольга Шагиева