Роспотребнадзор разъясняет: куда будут пускать татарстанцев с медотводом и можно ли попасть без QR-кода в ТЦ

В Роспотребнадзоре объяснили ужесточение коронавирусных ограничений

Новые коронавирусные ограничения в Татарстане предложило ввести Управление Роспотребнадзора по РТ после анализа эпидемиологической ситуации в республике с начала августа по конец сентября. Обстановка, как сообщила руководитель пресс-службы управления по РТ Миляуша Замалиева, остается напряженной. Наблюдается рост числа заболевших: за первую неделю августа было зарегистрировано 357 случаев заболевания COVID-19, а за последнюю неделю сентября — 419.

Растет число заболевших и среди людей старше 65 лет — в сентябре из этой категории был каждый третий. В августе их доля была чуть более 20%.

— Эта категория наиболее подвержена рискам осложнений при заболевании новой коронавирусной инфекцией, — отметила Замалиева.

А вот темпы вакцинации, наоборот, снизились: в августе вакцинировались 201 303 татарстанца, в сентябре — только 80 157. Среди пожилых прививку в прошлом месяце получил только 17 181 человек, всего — чуть более 250 тыс. человек (37% от плана).



Напомним, с понедельника, 11 октября, в Татарстане посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. метров возможны только при предъявлении QR-кода. Получить его можно, если человек переболел или же сделал прививку. Код можно найти в личном кабинете на сайте госуслуг или в мобильном приложении «Стоп коронавирус».

Для лиц старше 65 лет, которые не вакцинированы от COVID-19 или не перенесли в течение последних 6 месяцев указанное заболевание, вводится режим самоизоляции. Также пожилых работников необходимо перевести на дистанционный формат работы.

Для лиц старше 65 лет, которые не вакцинированы от COVID-19 или не перенесли в течение последних 6 месяцев это заболевание, вводится режим самоизоляции. Фото: Илья Репин

«Все, что связано с пандемией, — это наша с вами коллективная ответственность»

Отдельно говорили о другой категории людей — тех, у кого есть медицинский отвод от вакцины против коронавируса. Первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев спокойно заявил, что они не будут допускаться в крупные общественные места.

— QR-код — это результат успешного прохождения вакцинации, и условно мы понимаем, что человек не заболеет, но он может переносить, выделять, и люди, которые не защищены вакциной, могут быть в зоне поражения. Поэтому они, конечно же, доступа в места общественного пользования иметь не будут, независимо от того, есть медотвод или нет. Условие получения QR-кода одно: либо ты переболел — и в течение полугода у тебя действует код, либо вакцинировался — и у тебя год действует QR-код, — отметил он.

Миляуша Замалиева дополнила, что люди с медотводом, то есть без QR-кода, могут попасть в любые продуктовые магазины вне торгового центра, непродовольственные магазины малой площади, банки, аптеки, здания почты, общественный транспорт, бани, парикмахерские и т. д.



Она же эмоционально ответила на вопрос о том, не является ли частичным ограничением свободы то, что людей с медотводом не пустят в ТЦ:

— Знаете, все, что связано с пандемией, — это наша с вами коллективная ответственность. Мы с вами отвечаем за ту текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию... Наша задача — сберечь жизни и здоровье татарстанцев, тех, которые сегодня не защищены от новой коронавирусной инфекции, особенно это касается лиц 65+. Управлением Роспотребнадзора подробно изучен опыт других субъектов РФ, которые ввели ограничения раньше нас с вами, опыт других зарубежных стран. К сожалению, вынуждены ввести ограничительные меры до победы над новой коронавирусной инфекцией.

Люди без QR-кода могут попасть в любые продуктовые магазины вне торгового центра, непродовольственные магазины малой площади, банки, аптеки, здания почты, общественный транспорт, бани, парикмахерские и т. д. Фото: realnoevremya.ru

«Если вам удастся туда просочиться — вы можете там привиться»

Абашев констатировал, что в связи с введением в Татарстане QR-кодов ожидается наплыв в пункты вакцинации:

— Сейчас будет повышенная нагрузка на вакцинальные кабинеты, мы это четко прогнозируем. И по мере роста необходимости мы будем открывать новые пункты вакцинации, включая мобильные, особенно в крупных городах. Такая практика была, но в связи с низкой потребностью у населения мы свернули работу некоторых мобильных бригад. Сейчас планы по разворачиванию этих объектов готовы к реализации.

Пункты вакцинации в ТЦ продолжают работу, но с 11 октября туда будут пускать только обладателей QR-кодов

— Все будет зависеть от бдительности людей, которые станут проверять QR-коды на входе. Если вам удастся туда просочиться — вы можете там привиться, — не без иронии заметил замминистра. — Если же проверяющий персонал окажется достаточно бдительным, то у вас есть альтернативный вариант — прийти в поликлинику или в другой мобильный пункт вакцинации. Например, пока будет относительно тепло, мы станем на станциях метро в машинах прививать.



Абашев констатировал, что в связи с введением в Татарстане QR-кодов ожидается наплыв в пункты вакцинации. Фото: Максим Платонов

Однако пока что Татарстан в списке регионов-антилидеров по вакцинации. Нежелание людей вакцинироваться, а также их возможное недоверие к вакцине прокомментировала Замалиева:

— Сложный вопрос для тех спикеров, которые вакцинированы и ревакцинированы. Вы спрашиваете о том, что мне не как пресс-секретарю управления, а просто с гражданской позиции непонятно. У меня в окружении больше 90% вакцинированы, не вакцинированы только те, у кого медицинский отвод. Мне сложно понять тех людей, на которых вы ссылаетесь, что они не доверяют. Не доверяют чему? Тому, что больше миллиона граждан республики получили вакцину и живы-здоровы? Они свободны в своем перемещении с 11 октября.

Дарья Пинегина