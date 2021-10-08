В России в 2022 году планируется сдать 90 млн кв. м жилья — много это или мало?

В России в 2022 году планируется сдать 90 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.



— Мы на 90 [миллионов квадратных метров] хотим в следующем году ставить планку. Вообще, сверхтяжелая планка, но с губернаторами обсуждаем и пытаемся к ней выйти, — приводит слова Хуснуллина сайт Кремля.

По словам вице-премьера, в этом году показатель станет рекордным за всю историю России — 85 миллионов. Он отмечает, что число разрешений на строительство выросло по сравнению с прошлым годом почти в два раза.

— То есть реально стройка пошла, люди в это верят, — подчеркнул Хуснуллин.

Фото: kremlin.ru

90 миллионов квадратных метров жилья — это:

Меньше планки, поставленной Путиным, на 30 миллионов — во время оглашения послания Федеральному собранию президент заявил, что нужно ежегодно вводить до 120 миллионов квадратных метров. Это общий целевой показатель по нацпроекту «Жилье и городская среда».

— во время оглашения послания Федеральному собранию президент заявил, что нужно ежегодно вводить до 120 миллионов квадратных метров. Это общий целевой показатель по нацпроекту «Жилье и городская среда». Около 3% от этого объема хотят ввести в Татарстане — замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев говорил, что в 2022 году республика планирует ввести 3,6 миллиона квадратных метров жилья.



— замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев говорил, что в 2022 году республика планирует ввести 3,6 миллиона квадратных метров жилья. Больше объемов ввода жилья в России по итогам 2020 года — они, по данным Росстата, составили 82,2 миллиона квадратных метров жилья.

— они, по данным Росстата, составили 82,2 миллиона квадратных метров жилья. 15 годовых объемов ввода жилья на Украине — за прошлый год там ввели 5,7 миллиона квадратных метров.

— за прошлый год там ввели 5,7 миллиона квадратных метров. 1,7 миллиона новых квартир в Москве — средняя площадь первичных квартир массового сегмента в августе 2021-го составила 51 кв. метр.

— средняя площадь первичных квартир массового сегмента в августе 2021-го составила 51 кв. метр. Десять лет назад ввод жилья в России был меньше на 24,3 миллиона «квадратов» — как сообщает Росстат, в 2012 году построено 838 тыс. новых благоустроенных квартир общей площадью 65,7 миллиона квадратных метров жилья.

— как сообщает Росстат, в 2012 году построено 838 тыс. новых благоустроенных квартир общей площадью 65,7 миллиона квадратных метров жилья. 11,2 тысячи 17-этажных односекционных домов — площадь каждого составляет 8 000 квадратных метров.

Дарья Пинегина