Минниханов: 2022 год в Татарстане объявляется Годом цифровизации

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Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил, что следующий год в Татарстане объявляет Годом цифровизации. Об этом он заявил на ежегодном послании президента республики Государственному совету РТ.

— Придавая большое значение роли IT-технологий в повышении качества жизни, следующий год объявляется в республике Годом цифровизации, — сообщил президент.

— Подчеркну, цифровизация — не самоцель, это в первую очередь инструмент, который даст возможность повысить качество жизни наших граждан, обеспечить их благосостояние, повышение дохода, а также конкурентоспособность бизнеса, — заявил Минниханов.



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Он добавил, что для дальнейшего перехода в цифру предстоит взяться за вопросы принципиально нового уровня сложности. По его словам, это серьезный вызов для всех: придется отказаться от старых представлений и стереотипов.

Напомним, на базе Университета Иннополис может открыться центр «Индустрия 4.0» для цифровой «прокачки» руководителей татарстанских предприятий. По словам вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова, в центре будут реализовываться проекты в сфере цифровизации, автоматизации и механизации для приоритетных отраслей экономики. В первую очередь это касается сельского хозяйства, системы здравоохранения и машиностроения.

Татьяна Демина